James Cameron, tvorca filmov Terminátor či Titanic, má 70 rokov

Kapuskasing/Bratislava 16. augusta (TASR) - Patrí medzi komerčne najúspešnejších filmových tvorcov. Svoju lásku k žánru sci-fi úspešne preniesol na filmové plátno v dnes už legendárnych snímkach ako Terminátor, Votrelci či Avatar. Stojí aj za filmom Titanic, ktorý sa zaradil medzi najväčšie komerčné trháky.



V piatok 16. augusta bude mať James Cameron, kanadsko-americký režisér, scenárista a producent, 70 rokov.



James Francis Cameron sa narodil 16. augusta 1954 v kanadskom mestečku Kapuskasing ležiacom v blízkosti Niagarských vodopádov. Už na základnej škole sa budúci filmový režisér venoval písaniu sci-fi poviedok. Keď mal James Cameron 17 rokov, rodina sa presťahovala do Kalifornie, kde sa zintenzívnil jeho záujem o film. Inšpirovala ho hlavne dnes už legendárna snímka 2001: Vesmírna Odysea (1968) britského režiséra Stanleyho Kubricka.



Po skončení strednej školy však neštudoval "filmárčinu", ale na Kalifornskej štátnej univerzite sa venoval fyzike a angličtine. Štúdium nedokončil, živil sa ako kamionista, a popri tom písal filmové scenáre. Čítal texty o filmovom umení a zaujímal sa o fungovanie filmárskej techniky.



Po vzhliadnutí ďalšej dnes už kultovej sci-fi snímky Georgea Lucasa Hviezdne vojny (1977) sa rozhodol nakrútiť vlastný film. Vznikla napokon iba krátkometrážna snímka Xenogenesis (1978), ktorá mu však pootvorila dvere do hollywoodskeho filmového priemyslu. Začala sa totiž jeho spolupráca s producentom Rogerom Cormanom, ktorý mu umožnil režírovať sci-fi triler Piraňa 2: Lietajúci zabijaci (1982).



Cameron mal však o snímke iné predstavy ako jej producent a nátlakové nakrúcanie ho ubíjalo. Údajne trpel nočnými morami o strojoch z budúcnosti, ktoré ho prišli zabiť. Desivé sny sa stali podkladom k scenáru k filmu Terminátor (1984). Sci-fi triler v hlavnej úlohe s Arnoldom Schwarzeneggrom dosiahol obrovský úspech a naštartoval hviezdnu kariéru Jamesa Camerona.



Nasledovala dnes už ďalšia Cameronova kultová sci-fi snímka Votrelci (1986), ktorá preslávila aj herečku, predstaviteľku hlavnej postavy Sigourney Weaverovú. Snímka získala dvoch Oscarov za najlepší strih zvuku a za vizuálne efekty. O tri roky neskôr nakrútil akčný sci-fi film Priepasť, ktorý tiež ocenili Oscarom za najlepšie vizuálne efekty.



V roku 1991 sa opäť vrátil k Terminátorovi, keď nakrútil snímku Terminátor 2: Deň zúčtovania opäť s Arnoldom Schwarzeneggrom v hlavnej úlohe. Legendárneho svalovca obsadil Cameron aj do akčnej komédie Pravdivé lži (1994), v ktorej si zahral po boku Jamie Lee Curtisovej.



V roku 1995 začal Cameron pracovať na filme Titanic. K skutočnému vraku legendárneho zaoceánskeho parníka sa osobne dvanásťkrát potopil a špeciálnou 3D kamerou natočil zábery neskôr použité vo filme. Cameronov scenár k filmu sa držal historických faktov, no ústredný príbeh bol venovaný láske mladej dvojice z rozdielnych spoločenských tried.



Film Titanic z roku 1997 si zamilovali diváci a ocenila ho aj kritika. Snímka s veľkolepým katastrofickým finále získal dokopy 11 Oscarov a z hlavných predstaviteľov Kate Winsletovej a Leonarda DiCapria sa stali hollywoodske superhviezdy. Po Titanicu si Cameron doprial oddych a venoval sa len produkcii televízneho seriálu Dark Angel (Temný anjel, 2000).



K filmu sa vrátil veľkolepým dobrodružným fantasy Avatar (2009). Na plátna kín priniesol farebný svet planéty Pandora s prekrásnou vegetáciou, ktorú obývajú fantastické bytosti žijúce v súlade s prírodou. Pri nakrúcaní využil špeciálny Fusion Camera System, ktorý umožnil divákom vychutnať si snímku v detailnej 3D kvalite.



Kinohit získal mnoho ocenení, medzi inými Zlatý glóbus za najlepší film a najlepšiu réžiu (2010), cenu BAFTA za najlepšiu výpravu (2010) a Oscara za najlepšie vizuálne efekty, za najlepšiu kameru a za výpravu (2010). V roku 2022 mala snímka pokračovanie s názvom Avatar: Cesta vody. Ocenená bola Oscarom a cenou BAFTA za vizuálne efekty.



Oceňovaný režisér James Cameron sa v roku 2012 ako tretí človek v histórii sám potopil na dno Mariánskej priekopy vo svojpomocne skonštruovanej ponorke.