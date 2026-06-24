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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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Ján je obetavý

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Jánovia sú životaschopní, no prejavujú obavy o svoje zdravie. Ich obľúbená farba je červená, ochranné rastliny púpava a chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.

Autor TASR
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Bratislava 24. júna (TASR) - Krstné meno Ján má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľov tohto klasického mena, ktoré sa traduje a je na Slovensku zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko. Meniny oslavujú 24. júna.

Jánovia sú vo svojej podstate veľmi aktívni ľudia, stále sa zapodievajú niečím novým. Vždy pritom dokončia to, čo začali. Dokážu byť nežní, milí a radi sa obetujú pre priateľov. Najviac ich charakterizuje pohyb. Títo muži disponujú nevídanou inteligenciou, schopnosťou logicky uvažovať a hľadať skryté súvislosti.

Sú životaschopní, no prejavujú obavy o svoje zdravie. Ich obľúbená farba je červená, ochranné rastliny púpava a chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.
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