Jan Palach sa stal živou pochodňou, narodila sa Martina Moravcová

Bratislava 16. januára (TASR) - Sovietske vojská okupovali Československo už šesť mesiacov, keď sa Jan Palach 16. januára 1969 na protest proti tejto okupácii polial benzínom a zapálil. O tri dni, 19. januára, 20-ročný študent podľahol zraneniam. V Českej republike sa 16. január pripomína ako Deň pamiatky Jana Palacha.Pred 475 rokmi, 16. januára 1547, korunovali Ivana IV. Hrozného za prvého ruského cára, ktorý sa do histórie zapísal aj ako vrah a krutý diktátor.Pred 102 rokmi, 16. januára 1920, spustili v USA prohibíciu. Projekt však Spojeným štátom priniesol problémy s podsvetím a veľké finančné straty.Legendárna plavkyňa MARTINA MORAVCOVÁ oslávi svoje 46. narodeniny. Vo svojej zbierke má desiatky medailí z vrcholných podujatí vrátane dvoch strieborných z olympijských hier v Sydney.Na Hurvínkovi a jeho "taťuldovi" Spejblovi vyrástli celé generácie českých a slovenských detí. Život legendárnym dreveným bábkam vdýchol JOZEF SKUPA, ktorý sa narodil pred 130 rokmi, 16. januára 1892.Pred 175 rokmi sa narodil spisovateľ, literárny kritik, historik, politik SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ, výrazná postava slovenského národného a politického života druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia.V ten istý deň a rok sa narodil na území dnešného Slovenska v obci Sklabina aj po maďarsky píšuci spisovateľ a novinár KÁLMÁN MIKSZÁTH.Dnešný deň patrí aj rómskej literatúre. Pred 91 rokmi, 16. januára 1931, sa totiž narodil rómsky spisovateľ a pedagóg ĽUDOVÍT DIDI. Prvý román, Príbehy svätené vetrom, publikoval ako 73-ročný. Jeho debut sa však stal prvým autentickým rómskym románom v slovenskej literatúre.V rovnaký deň, ale v roku 1933, sa narodila americká spisovateľka, esejistka, filmová režisérka a aktivistka za ľudské práva SUSAN SONTAGOVÁ.ANTÓNIA LÍŠKOVÁ, prvá žena na Slovensku s titulom súdneho radcu, prišla na svet pred 116 rokmi, 16. januára 1906.Pieninský národný park má už 55 rokov.V 80. rokoch minulého storočia pripútal divákov nielen v Československu k televíznym obrazovkám legendárny seriál Sandokan, ktorého stvárnil KABIR BEDI. Svetoznámy indický herec má 76 rokov.Osemdesiatku zasa oslávi francúzsky herec RICHARD BOHRINGER.Gratulácie k rovnakému jubileu prijme aj taliansky biskup, vatikánsky diplomat MARIO GIORDANA, bývalý apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku.Britská džezovo-popová speváčka SADE, známa hitmi Smooth Operator, či Your Love Is King, má 63 rokov.KATE MOSSOVÁ, britská svetoznáma modelka, zasa oslávi 48. narodeniny.Prvou africkou ženou zvolenou za prezidentku sa 16. januára 2016 stala Ellen Johnson-Sirleafová, ktorá do roku 2018 stála na čele Libérie.Slovenský horolezec, horský vodca, záchranár a kameraman JURAJ WEINCZILLER, by mal 85 rokov.O rok menej by mal popredný onkológ, odborný publicista, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, či poslanec Národnej rady Slovenskej republiky JURAJ ŠVEC.Meniny oslavujú Kristíny. Ich meno má grécky pôvod a v preklade znamená "kresťanka".