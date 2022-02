Ján Turan, básnik a klasik detskej literatúry, by oslávil 90 rokov

Na snímke laureát ceny Trojruža, básnik a spisovateľ Ján Turan (vľavo), preberá cenu od riaditeľa Bibiany Petra Tvrdoňa počas slávnostného odovzdávanie Ceny Ľudovíta Fullu a ceny Trojruža Fondu výtvarných umení, Slovenskej sekcie IBBY (International Board on Books for Young People) a Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana v Bratislave 25. novembra 2015, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Úľany nad Žitavou/Bratislava 13. februára (TASR) - Ján Turan bol dlhoročným šéfredaktorom detského časopisu Slniečko. Popri tom však viac ako 30 rokov pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá alebo na poste riaditeľa Štátneho bábkového divadla v Bratislave.Knižne debutoval v roku 1954 tvorbou pre dospelých - básnickou zbierkou Jar. Prevažnú časť tvorivého života však venoval detskému čitateľovi. Klasik detskej literatúry Ján Turan, by sa v nedeľu 13. februára, dožil 90 rokov.Ján Turan sa narodil 13. februára 1932 v Úľanoch nad Žitavou. V roku 1951 maturoval na gymnáziu v Nových Zámkoch. Na sekretariáte Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave pôsobil s prestávkami spôsobenými zdravotnými problémami do roku 1958, keď sa stal redaktorom vo vydavateľstve Mladé letá.V Mladých letách pracoval 33 rokov a v rokoch 1964 - 1976 bol vedúcim redaktorom pôvodnej tvorby. Zastupujúcim riaditeľom Poetickej scény bol v rokoch 1972 – 1976. Na poste riaditeľa Štátneho bábkového divadla v Bratislave pôsobil od roku 1976 do roku 1979.Šéfredaktorom časopisu Slniečko sa stal v roku 1971. Počas svojho prvého pôsobenia na poste šéfredaktora, ktoré trvalo do roku 1983, sa mu aj v zložitých časoch normalizácie podarilo udržať nadštandardnú literárnu a ilustračnú úroveň obľúbeného detského periodika. Šéfredaktorské miesto v mesačníku Slniečko zastával aj v rokoch 1987 - 1990.V prvej fáze literárnej tvorby sa Ján Turan venoval poézii určenej dospelému čitateľovi. Knižne debutoval v roku 1954 zbierkou Jar. O štyri roky neskôr vydal básnickú knihu Biele ticho. Inšpirovaný poéziou Miroslava Válka napísal zbierku básní Som to ja a ty (1961). Syntézou jeho lyrickej tvorby bola zbierka s názvom Nežne (1982), v ktorej uplatnil tradičné i moderné básnické postupy.Lyrickoepickú skladbu Slepý mak, ktorá je príbehom lásky na sklonku druhej svetovej vojny, vydal v roku 1986. Výber z jeho poézie pre dospelých vyšiel v roku 1985 pod názvom Hladní, len o láske. K tvorbe pre dospelých sa radí aj libreto a texty piesní k muzikálu podľa Gogoľovho Revízora (1973).Na začiatku 60. rokov minulého storočia sa predstavil aj ako autor pre deti leporelom Poďme za vrátka, sú tam zvieratká (1961). Ďalšie leporelo Zvieratká v ZOO vydal v roku 1969, keď básne pre deti uverejňoval aj v obnovenom Slniečku. Už ako šéfredaktorovi Slniečka mu v roku 1971 vyšli dve detské knihy Ako sa Murko ženil a Psíček a mačička na rybačke. Deťom venoval aj knihu básni Kľúčik (1978).Po roku 1989 sa venoval už len detskej literatúre, písal rozprávky, príbehy, či veršíky a básničky, ktoré vyšli v knihách Medulienka (1993), Kocúrik na čerešni (2002), Taška Janka Hraška (2006), Rozprávky štrbavej opičky (2007, spolu Janou Šrámkovou), V rozprávkovej krajine hádaniek (2009), Tri myšky mytrišky (2011), Smelá Apolienka (2012), Robko a Zobko (2013), S nosom od zmrzliny (2014), O strašiačikovi, ktorý má deduška (2018). Príležitostne sa venoval tiež literárnej publicistike, v ktorej sa sústredil na problémy literatúry pre deti a mládež, ako aj populárnej piesne.Ján Turan, básnik a klasik literatúry venovanej deťom, zomrel 14. augusta 2021 v Bratislave, vo veku nedožitých 90 rokov.Literatúre sa venuje aj jeho manželka Jana Šrámková a syn Andrijan Turan.