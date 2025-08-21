< sekcia Magazín
Jana je rezolútna
Janky sú ženy, ktoré objavujú dušu bytostí a vecí.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená "Boh je milostivý". Nositeľky oslovujeme prevažne Jani, Janka a meniny majú 21. augusta.
Janky sú ženy, ktoré objavujú dušu bytostí a vecí. Ich emotívnosť a túžba konať ich doženú veľakrát k neštandardným rozhodnutiam.
Sú rezolútne, majú pevnú vôľu a dokonalý prehľad o dianí okolo seba. Disponujú dobrou pamäťou a vrodeným citom pre diplomaciu. Ideálnym pre Janky je miesto asistentky alebo novinárky.
Jany by si mali dávať pozor na svoje zdravie, hlavne na žalúdok. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastné farby Jany sú zlatá a čokoládová. Ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár a topás.
Janky sú ženy, ktoré objavujú dušu bytostí a vecí. Ich emotívnosť a túžba konať ich doženú veľakrát k neštandardným rozhodnutiam.
Sú rezolútne, majú pevnú vôľu a dokonalý prehľad o dianí okolo seba. Disponujú dobrou pamäťou a vrodeným citom pre diplomaciu. Ideálnym pre Janky je miesto asistentky alebo novinárky.
Jany by si mali dávať pozor na svoje zdravie, hlavne na žalúdok. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Šťastné farby Jany sú zlatá a čokoládová. Ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár a topás.