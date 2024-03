Obľúbená speváčka Jana Kirschner prináša nový album Obyčajnosti

Bratislava 21. marca (TASR) - Úspešná slovenská speváčka Jana Kirschner predstavila v stredu podvečer (20. 3.) nový štúdiový album, ktorý dostal názov Obyčajnosti. Prichádza s ním takmer po desiatich rokoch, keď ostatný album Moruša: Čierna vyšiel v októbri 2014. Novinka ponúka jedenásť piesní, sú nimi Prológ (Obyčajnosti), A po nás potopa, Tiene, Chcela by som, Delia nás, Mám pocit, Rýmy, Struny, Malá zem, Nepokoj a Epilóg (Holubienka).



"Je to album, ktorý je veľmi zrelý, ktorý vás pozýva na prechádzku mimo vychodených trás. Nemôžete od neho očakávať, že to je popový album, treba mať naň čas, pustiť si ho tak, že sa nikam neponáhľate, prípadne si ho pustite, keď idete na cestu vlakom. Je to skvelý soundtrack k akémukoľvek cestovaniu. Je to album, ktorý je nahliadnutím do mojej izby, je to akýsi môj osobný denník, má akustický sound, kde sa objavia aj folklórne motívy. Ale nedá sa poprieť, že ide o modernú slovenskú hudbu," uviedla pre TASR speváčka.



Album so speváčkou nahrávali anglickí hudobníci Matt Kelly, Kevin Toublant, Benjamin Bouton a jej manžel Eddie Stevens, ktorý je zároveň aj jeho producentom. Obyčajnosti vychádzajú na CD, v digitálnej verzii a tiež vo forme exkluzívnej dvojitej LP platne. Prvým singlom z albumu je skladba Struny. Videoklip k nej nakrúcali v speváčkinom rodnom Martine, najmä v Národnej knižnici. Autorka do tvorivého procesu zapojila celú rodinu, dcéry i rodičov. V klipe sa vracia na miesta, kde vyrastala, a vďaka papierovým maskám dostáva celý vizuál jemne surrealistický nádych.



"Človek za tých desať rokov zbiera svoje príbehy, veci ktoré v ňom rezonujú, vníma svet. Podľa mňa najzásadnejší zlom nastal počas pandémie, keď prišlo také ticho, mala som čas trocha upratať myšlienky, pretože zrazu nebolo kam lietať, plány som si robiť mohla, ale nebol dôvod ich robiť. Takže zrazu prišiel ten moment, keď som si povedala - a teraz to musím napísať. Tie pesničky už potom vznikli rýchlo aj sa veľmi rýchlo nahrali. Vďaka môjmu mužovi sa to podarilo aj dokončiť," dodala speváčka.



Nový album predstaví na aprílovom turné Obyčajnosti Tour na Slovensku aj v Česku. Začína sa 3. apríla v Banskej Bystrici, ďalšími mestami budú Lučenec, Košice, Žilina, Praha, Brno a Bratislava.







Struny (videoklip):