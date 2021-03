Jana Kirschnerová: Téma lásky je stále živá

Bratislava 31. marca (TASR) – Od 10. marca sledujú diváci na televíznych obrazovkách nový 12-dielny historicko-dobrodružný seriál Slovania. K titulnej piesni seriálu Láska neumiera zložila hudbu Jana Kirschnerová s partnerom Eddiem Stevensom, text napísala speváčka, ktorá ju interpretuje so Štefanom Štecom. V rebríčku hranosti slovenských rádií SK éter v 12. týždni od 22. do 28. marca je pieseň Láska neumiera na 14. mieste a je najhranejšou slovenskou skladbou.



"Príbeh zrodu piesne Láska neumiera je zaujímavý v tom, že sa začína ešte niekedy v decembri 2019, keď celý svet fungoval a všetko klapalo. Mala som za sebou niekoľko dosť vyčerpávajúcich rokov a vravela som si, že rok 2020 bude rokom, keď si vydýchnem a nahrám nový album. Netušila som, že tá nútená pauza, ktorá príde, bude oveľa dlhšia, než som plánovala," povedala speváčka a dodala, že bolo veľmi zaujímavé, keď prišli s tým, že by mala napísať pesničku k seriálu Slovania ona. "Priznám sa, že som si nevedela úplne predstaviť, ako by som mohla preniknúť do mysle Slovanov a stotožniť sa s touto témou. Na jednej strane to bola veľká výzva, na druhej strane to bolo záväzné. Je to niečo, čo patrí k našej histórii, takže som nechcela úplne tápať," hovorí k vzniku skladby speváčka.



"Trvalo mi niekoľko dlhých mesiacov, kým som sa k tej téme vnútorne dostala, kým som sa s touto témou prepojila. Stále som chodila okolo toho, písala si poznámky v prvých mesiacoch najťažšieho lockdownu, ktorý bol uvalený na Londýn, kde žijem. Takže odseknutá od rodiny, od mojej krajiny aj od reči som premýšľala nad slovami, nad našou históriou, naším príbehom a nad tým, ako sa s tou minulosťou prepojiť. Po niekoľkých dlhých mesiacoch uvažovania nad tým, čo nás spája a čo je nám blízke a aké témy stále riešime, som prišla s témou, ktorá akokoľvek je ošúchaná a tisíckrát sme ju skloňovali v našich životoch, piesňach a príbehoch, tak je stále živá, a to je láska," uviedla pre TASR Kirschnerová.



Jana Kirschnerová si prvý úspech na poli filmovej hudby získala skladbou k filmu Pokoj v duši režiséra Vladimíra Balka, ktorý mal premiéru 29. januára 2009. Zložila aj titulnú pieseň k filmu Deti režiséra Jara Vojteka (premiéru mal 25. septembra 2014). Je aj autorkou piesne Dunaj k filmu Ostrým nožom režiséra Teodora Kuhna (premiéra 21. februára 2019).