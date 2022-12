Bratislava 1. decembra (TASR) – Speváčka a skladateľka Janais vydáva nový štúdiový album Dve tváre Janais. Už samotný názov upriamuje pozornosť na dve tváre speváčky, popovú aj folklórnu podstatu jej tvorby, no zároveň odhaľuje tvár gitaristu, spoluproducenta a speváčkinho manžela Petra Kothaja.



"Janais, to nie som len ja, za mojou tvorbou je celé tie roky aj môj manžel, hudobne aj manažérsky. Nový album je výsledok našej spoločnej práce," hovorí speváčka.



"Nový album je zbierkou singlov z posledných troch rokov, plus niekoľko úplných noviniek, nahratých v spolupráci s Randym Gnepom v Basem3nt studio v Prešove. Možno netradične, no zaradili sme naň aj rusínsku ľudovú pieseň Poľana, poľana, ktorú veľmi radi hrávame s kapelou na koncertoch ako prídavok, ale aj naše verzie ukrajinských zľudovelých skladieb Prečistaja Diva a Spi Isuse, spi. Tieto piesne chytili za srdce nielen mňa, ale aj poslucháčov. Album je vďaka nim pestrejší, clivejší, no aj vážnejší," hodnotí Janais.



Po lyric videu k piesni Čo zostalo z nás Janais v týchto dňoch predstavuje novinku Len kvôli nám. Tú nahrali spolu s Martinom Husovským, lídrom kapely Komajota, s ktorým ju viaže priateľstvo aj viacero hudobných spoluprác z minulosti. A hoci úmysel bol mať Martina v pesničke ako klavírny sprievod, napokon sa na nej predstaví aj ako spevák. Symbolicky po desiatich rokoch od ich prvého duetu Keď ťa niet, má teda dvojica ďalšiu spoločnú pieseň.



Novinka Len kvôli nám môže zaujať mnohých. Týka sa totiž partnerských vzťahov a vedomia, že každý jeden, i ten zdanlivo najstabilnejší vzťah, prechádza horšími aj lepšími fázami. Z tejto myšlienky vychádza takisto videoklip. "Chcela som vyjadriť obyčajnosť, krehkosť i zraniteľnosť vzťahov ako niečo, k čomu treba pristupovať s úctou, vážnosťou aj nehou," uzatvára Janais.



Záver roka býva pre speváčku už každoročne koncertný. Decembrovú sériu vianočných koncertov začína Janais 4. decembra v Trenčíne a ukončí 23. decembra v Dubnici nad Váhom. Do repertoáru zaradila svoje najobľúbenejšie slovenské koledy, do slovenčiny pretextované svetoznáme vianočné piesne, ale aj jej zimné a vianočné autorské skladby.