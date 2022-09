Janoska Ensemble predstavili nový album The Big B's

Bratislava 8. septembra (TASR) - Janoska Ensemble vydávajú nový album s názvom The Big B's. Bach, Beethoven či Brahms patrili medzi najväčších a najlepších improvizátorov v dejinách klasickej hudby a práve oni aj ďalší hudobní velikáni, ktorých priezvisko sa začína na písmeno B, tvoria kostru nového albumu Janoska Ensemble. Skladby na albume predstavujú hudbu, ktorá je hlboko ľudská, plná improvizácie a vyjadruje nadhľad i originálnosť, vďaka ktorým umelci z Janoska Ensemble nadchýnajú ľudí po celom svete. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.



"Na novom albume uvádzame hudbu skladateľov, ktorí ovládali disciplínu improvizácie, Bacha, Beethovena, Brahmsa – všetkých patrónov a vzorov Janoska Ensemble, ku ktorým sme pridali ďalších našich obľúbencov. Snažili sme sa vybrať výnimočné diela vrátane symfonických, ako napríklad predohru Candide Leonarda Bernsteina či Bartókove Rumunské tance, ktoré interpretujeme v našom jedinečnom Janoška štýle. Okrem našich autorských skladieb je na albume aj Brahmsov prvý Uhorský tanec, Beethovenova Patetická či Rondo á la Turk amerického džezmena Davea Brubecka. Highlightom albumu je svetová premiéra všetkých deviatich symfónií Ludwiga van Beethovena v deviatich minútach, ktoré hráme na sekundu presne," uviedli pre médiá členovia Janoska Ensemble.



Nový album sa tentoraz nenahrával v Abbey Road Studios ako jeho oceňovaný predchodca Revolution, ale v Liszt Centre v Raidingu. Avšak ešte predtým, ako sa Jánoškovci presunuli do nahrávacieho štúdia, strávili šesť týždňov osamote vo vidieckom dome, kde pripravovali koncept nového albumu.



Janoska Ensemble vydali doposiaľ tri radové albumy Janoska Style (2016), Revolution (2019) a aktuálny The Big B's (2022). Všetky vyšli v najprestížnejšom medzinárodnom vydavateľstve klasickej hudby Deutsche Grammophone. Na ich novom albume The Big B's sa nachádza 18 skladieb, ktoré skupina čoskoro predstaví v rámci turné naživo aj slovenskému publiku. Stane sa tak 5. októbra v Bratislave na 57. ročníku Bratislavských hudobných slávností v Slovenskej filharmónii.







Beethoven 5 in Janoska Style klip: