Jánovi Balážovi bude venovaný koncert Klasika alebo 40 rokov s Elánom

Bratislava 9. mája (TASR) – Ján Baláž, gitarista a skladateľ, jeden z trojice železného jadra skupiny Elán, oslávi 70. narodeniny na veľkolepom koncerte Klasika alebo 40 rokov s Elánom. Do bratislavskej Incheba Expo arény mu 24. mája prídu zablahoželať známe osobnosti slovenskej aj českej hudobnej scény. Organizátori oslavy museli kvôli pandémii s koncertom nitrianskeho rodáka, narodeného 24. augusta 1951, čakať až do času, keď budú opatrenia zrušené. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Mám veľkú radosť, že rôzni interpreti zaspievajú pesničky, ktoré som za tie roky zložil. Považujem to za uznanie mojej dlhoročnej práce. S partiou gitaristov si spolu na pódiu aj niečo zanôtime. Vek je podľa mňa len číslo, nezvyknem bilancovať, zaujíma ma, čo bude zajtra a idem ďalej,“ uviedol pre médiá Ján Baláž.



Galakoncert bude pozostávať z vystúpení známych slovenských a českých spevákov a skupín naprieč generáciami, ktorí na pódiu originálnym spôsobom prednesú piesne Jána Baláža. Zablahoželať legende prídu Jožo Ráž, Vašo Patejdl, Kuly, Marta Jandová, Olympic, Pepa Vojtek, Mária Čírová, Martina Schindlerová, Mirka Partlová, Sagvan Tofi, Robo Opatovský, Lukáš Adamec, Štefan Skrúcaný, Miro Noga, Juraj Zaujec či skupina Gioia.



„Okrem známych pesničiek skupiny Elán zaznejú aj skladby, ktoré autor pripravil pre iných spevákov či skupiny, ale aj filmové a televízne projekty. Gratulanti zo Slovenska a Česka vystúpenia doplnia aj hitmi z vlastnej tvorby. Megakoncert obohatíme vizuálnou šou, ktorá bude šľahačkou na narodeninovej torte. Bude to jednoducho Klasika,“ dodáva jeden z organizátorov Jozef Šuhajda.