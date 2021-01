Januárové hity druhej polovice 20. storočia: Elvis Presley i Lennon

Bratislava 2. januára (TASR) – Elvis Presley kraľoval v singlových hitparádach na oboch brehoch veľkej mláky v prvých dňoch januára 1961. Anglický rebríček viedol s piesňou It's Now Or Never. Bola to tridsiata tretia Elvisova pieseň v anglickej hitparáde. It's Now Or Never je adaptácia starej talianskej piesne O sole mio z roku 1899. V Spojených štátoch bol kráľ rokenrolu prvý s piesňou Are You Lonesome Tonight. Bola to jeho 37. pieseň v domácej hitparáde a pätnásta na prvom mieste. Originálnu verziu naspievala v roku 1927 speváčka Vaughn Deleath.



O desať rokov neskôr, v januári 1971 viedol rebríček Albiónu Clive Dunn so skladbou Grandad. Tento anglický herec, komik aj spevák si zahral hlavnú úlohu domovníka Charlieho Quicka v detskom seriáli Grandad, z ktorého je aj táto pieseň. V Spojených štátoch bol prvý exbeatle George Harrison s piesňou My Sweet Lord. Tá mu priniesla úspech aj problém zároveň. Producent Bright Tunes obvinil Harrisona, že jeho skladba je kópiou piesne He's So Fine americkej skupiny Chiffons z roku 1963. Spor sa ťahal takmer päť rokov a súd rozhodol nakoniec v prospech žalobcu s tým, že Harrison zrejme adaptoval pesničku podvedome.



Prvé dni januára 1981 viedol hitparády na oboch stranách Atlantiku John Lennon s piesňou (Just Like) Starting Over. Na sólovej dráhe vydal John osem štúdiových albumov, ôsmy bol Double Fantasy z novembra 1980, na ktorom bola práve táto pieseň. V tých dňoch ešte vo svete rezonovala správa o tom, že necelý mesiac predtým ho 8. decembra 1980 v New Yorku zastrelil Mark Chapman.



Anglický spevák a skladateľ Cliff Richard viedol 2. januára 1991 rebríček Albiónu so skladbou Savior's Day. Obdivuhodná je spevácka dráha tohto interpreta, jej výsledkom je viac ako 110 skladieb v anglickej hitparáde, z toho 69 sa dostalo do prvej desiatky a 12 až na prvé miesto. Tou dvanástou bola práve Savior's Day. Americký rebríček viedla v ten istý deň Madonna so skladbou Justify My Love. Text si napísala sama, hudbu jej zložil Lenny Kravitz. Vyšla na kompilácii The Immaculate Collection. V americkej hitparáde mala popová kráľovná doposiaľ 48 skladieb, z nich dvanásť na prvom mieste, v anglickej 66 skladieb, 13 z nich na prvom mieste.





Grandad videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=5LyS88fgX_w