Utorok 28. apríl 2026
Jarmila je majetnícka

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Ženské meno Jarmila má slovanský pôvod, na Slovensku je málo rozšírené a jeho význam je "milujúca jarosť". Meniny majú Jarmilky, Jarky, ako ich oslovujeme, 28. apríla.

Jarmily sa usilujú získať náklonnosť svojho okolia už od detstva. Ich rastlinným symbolom je voňavá a rozpínavá levanduľa. Sú majetnícke a často uzavreté do seba. Majú obavy, že sa priveľmi odhalia, ak budú milovať. Jarmily by sa mali vyhýbať nestálym a falošným priateľom.

Potrebujú zvýšený príjem vitamínu skupiny B. Ženy s týmto menom sú výrazne životaschopné.

Ich obľúbené farby sú oranžová, modrá, zelená a biela, ochranné rastliny čakanka, fenikel a valeriána, ochranné kamene nefrit a zafír.
