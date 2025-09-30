< sekcia Magazín
Jarolím sa vie ovládať
Jarolímovia, ktorí majú meniny 30. septembra, sú muži obdarení pozoruhodnými schopnosťami.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Mužské meno Jarolím má grécky pôvod a v preklade znamená "sväté meno". Nositeľov tohto zvláštneho mena stretneme na slovenskom území len veľmi málo, vyskytuje sa skôr v Čechách.
Jarolímovia, ktorí majú meniny 30. septembra, sú muži obdarení pozoruhodnými schopnosťami. Vedia sa ovládať a radi plnia isté poslanie. Sú aj zdržanliví a miestami záhadní. Ide o schopných a serióznych študentov, ktorí sami rozhodujú o svojom živote. Samozrejme, veľmi skoro sa rozhodnú aj pre povolanie. Nájdeme ich všade tam, kde sa vyžaduje prítomnosť kompetentného, múdreho, komunikatívneho a nezištného človeka.
Jarolímovia sa rýchlo unavia a sú citliví na duševné prepracovanie. Zvyčajne mávajú problémy s krvným tlakom a priberaním. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť najmä hlávkový šalát, citróny, jablká a orechy.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá, hnedá a oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, nechtík, ochranné kamene jantár a topás.
