Jaromír má dobrú kondíciu

Ilustračná snímka.

Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Mužské meno Jaromír má slovanský pôvod a význam mena je "slávny silou", "jarý". Jaromírovia oslavujú meniny 18. februára.

Nositelia tohto mena sú rozpoltení, no väčšinou šťastní ľudia. Nie sú ľahko ovládateľní. Už ako chlapci túžia po ocenení. Na to, aby sa ich aktivita prejavila, musia "zahorieť" pre určité povolanie. Ak svoje zamestnanie nemajú radi, opúšťajú ho a menia. Ich snom je hrať v divadle, pretože sa radi predvádzajú. V citovom živote sú nadradení a nepokojní.

Jaromírovia by si mali dávať pozor na kvalitu stravovania. Majú väčšinou dobrú kondíciu.

Ich šťastné farby sú biela a modrá. Ochranné rastliny rumanček, biely hyacint a zvonček, ochranné kamene nefrit, perla a rubín.
