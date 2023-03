Jaroslav Ostrožovič: Tokaj nie je len víno, je to kus krásneho kraja

Vinárstvo Ostrožovič

Od roku 1990 píšu svoj vínny príbeh manželia Ostrožovičovci v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska, v Tokaji. Tokaj je jediná naša vinohradnícka oblasť s apelačným systémom podobným ako vo vyspelých vinohradníckych krajinách. Dnes hospodária na 58 ha vlastných vinohradov, na najkvalitnejších honoch - Vlčina, Chotár a Makovisko. Ľahké tufové pôdy poskytujú dokonalé prostredie pre pestovanie hrozna a vo výnimočných tufových pivniciach zrejú tokajské vína. Tokajské výbery 3až 6-putňové a Tokajská výberová esenciasa vyrábajú tradičnou oxidatívnou metódou z odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Vinárstvo produkuje aj skvelé reduktívne vína. Od roku 1990 píšu svoj vínny príbeh manželia Ostrožovičovci v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska, v Tokaji. Tokaj je jediná naša vinohradnícka oblasť s apelačným systémom podobným ako vo vyspelých vinohradníckych krajinách. Dnes hospodária na 58 ha vlastných vinohradov, na najkvalitnejších honoch - Vlčina, Chotár a Makovisko. Ľahké tufové pôdy poskytujú dokonalé prostredie pre pestovanie hrozna a vo výnimočných tufových pivniciach zrejú tokajské vína. Tokajské výbery 3až 6-putňové a Tokajská výberová esenciasa vyrábajú tradičnou oxidatívnou metódou z odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Vinárstvo produkuje aj skvelé reduktívne vína.

Bratislava 29. marca (OTS) - Na Slovensku máme 907 ha vinohradov v katastrálnych územiach obcí Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. Ide o plošne najmenšiu, avšak veľmi významnú, vinohradnícku oblasť na Slovensku. Tokaj sa výrazne odlišuje od iných vinohradníckych oblastí sveta a tokajské vína majú svoj výrazne špecifický charakter.“, hovorí. „“, dodáva. Medzi atrakcie oblasti patrí aj 12 metrov vysoká vyhliadková veža v tvare suda, zážitková plavba loďou po rieke Bodrog, kúpanie sa vo vínnych sudoch, ale aj cyklistika a pešia turistika.Hlavnou odrodou, ktorá sa používa na výrobu tokajského vína je Furmint . Pestuje sa 50% vinohradov a tokajským vínam dáva telo a štruktúru. Ďalšou odrodou je Lipovina , ktorá zaberá 25–30 % všetkých vinohradov. Najstaršou tokajskou odrodou je Muškát žltý Na výrobu slovenského vína Tokaj sa musí použiť výlučne hrozno, ktoré pochádza z vinohradníckej oblasti Tokaj, celá výroba až po plnenie sa musí prebiehať výhradne v tejto oblasti. Tokajské vína majú chránené označenie pôvodu.“ hovorí Jaroslav Ostrožovič. Zdravé bobule hrozna sú napadnuté ušľachtilou formou plesne Botrytis cinerea. Tá naruší šupku hrozna, z bobule sa odparí voda a koncentruje sa cukor. Tak vznikajú cibéby. Cibéby sú veľmi dôležité pre túto oblasť, preto je presne ohraničené územie, kde sa môže pestovať tokajské hrozno a vyrábať tokajské víno.“ konštatuje Jaroslav Ostrožovič.V ročníkoch s nižšou koncentráciou cibéb, sa vyrába Tokajské samorodné víno – suché a sladké. Tokajské vína vyzrievajú v malých dubových sudoch, ktoré sú uložené v tufových pivniciach. Teplota v pivnici je 10–12°C a vlhkosť okolo 90%. Steny pivnice sú obrastené čiernou plesňou Cladosporium cellare, ktorá žije z výparov vína.Vo výborných ročníkoch, kedy sa na hrozne a vo vinohrade vytvorí dostatočný počet cibéb a hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21°NM sa vyrábajú tokajské putňové výbery. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber delí na 3-putňový až 6-putňový. Tokajské putňové vína možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude. Do jednej putne sa zmestilo cca 25 – 30 kg ručne nazbieraných cibéb. Dnes sa to robí presne tak isto, len sa už nepoužívajú putne. Cibéby sa zbierajú do vedier a potom putujú do veľkých nádob. Cibéby sa následne zalejú muštom alebo mladým vínom, zaliate sa macerujú 36-48 hodín. Po vylisovaní podliehajú alkoholovému kvaseniu. Následne vyzrievajú oxidatívnym spôsobom niekoľko rokov. O tom, či to bude 3 alebo 6 putňový výber, rozhoduje množstvo pridaných hrozienok v gönczkom sude (136 l). Napríklad pri 4 putňovom Tokajskom výbere zalievame 4 putne (1 putňa 25-30 kg ) cibéb 136 litrami Tokajského muštu alebo vína.Čoraz obľúbenejšie sú suché tokajské vína vyrobené reduktívnou metódou. „“ konštatuje Jaroslav Ostrožovič.“ dodáva Jaroslav Ostrožovič.Aký bol ročník 2022 podľa Jaroslava Ostrožoviča? „