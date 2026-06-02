Jaroslav Potočný: osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva
Osobnosťou slovenského pivovarníctva a sladovníctva sa stal Jaroslav Potočný z Pivovaru Šariš.
Autor OTS
Bratislava 2. júna (OTS) - Titul Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva tento rok získal Jaroslav Potočný z Pivovaru Šariš. Takmer celý svoj kariérny život zasvätil pivovarníctvu a za viac ako tri desaťročia prešiel viacerými pozíciami vo výrobe. Aktuálne vedie v pivovare vo Veľkom Šariši laboratórium. Ocenenie Jaroslav získal za svoj prínos slovenskému pivovarníckemu a sladovníckemu remeslu.
Pivovarnícky „Oscar“ za celoživotné dielo - aj tak by sa dalo opísať ocenenie Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva, ktoré každoročne udeľuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu osobnostiam za mimoriadny prínos odvetviu. Tento rok si cenu prevzal Jaroslav Potočný, ktorý už takmer 32 rokov dohliada na kvalitu vyrobeného piva v Pivovare Šariš z rôznych pozícií. Aktuálne tretí rok pracuje ako vedúci laboratória v pivovare, vedie tím spolupracovníkov a dohliada na kvalitu vstupných surovín, medziproduktov aj finálneho piva.
„Pivo nie je len výsledok varenia niekoľkých surovín. Jeho vzniku predchádza celý rad rozhodnutí, nastavovaní a procesov. Ide o veľmi premyslený sled krokov, na ktorého konci stojí sofistikovaný prírodný nápoj, za ktorým je ukrytá práca celého tímu v pivovare. Titul Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva preto patrí nielen mne, ale aj všetkým mojim kolegyniam a kolegom. Som nesmierne rád, že viac ako tri dekády môžem byť súčasťou Pivovaru Šariš, naplno sa venovať mojej práci, ktorú mám úprimne rád, a podieľať sa na rozvoji sladovníckeho a pivovarníckeho remesla,“ sumarizuje Jaroslav Potočný, vedúci laboratória v Pivovare Šariš.
Jaroslav Potočný začínal v pivovare ako laborant. Onedlho sa posunul na pozíciu majstra výroby, kde dohliadal na dozrievanie a filtráciu piva. Vďaka zanieteniu pre pivovarníctvo a ochote učiť sa nové veci sa postupne vypracoval na manažérske pozície, v rámci ktorých riadil celú výrobu piva až po jeho stáčanie do všetkých typov obalov.
Počas pôsobenia v Pivovare Šariš sa jeho pracovná náplň rozšírila aj o sladovníctvo, ktoré mu prirástlo k srdcu. Preto sa neskôr rozhodol prijať ponuku viesť šarišskú sladovňu, kde pôsobil celú dekádu. Počas tohto obdobia navrhoval a zastrešoval najväčšie investície, ktoré prispeli k rozvoju sladovne, zvýšeniu jej efektivity a navýšeniu jej výrobnej kapacity o takmer polovicu.
Stál pri viacerých míľnikoch pivovaru
Pod jeho vedením sa významne modernizovala nielen sladovňa, ale aj varňa, a prispel aj k rozšíreniu portfólia Prazdroja na Slovensku. Spolupodieľal sa na príprave vtedajšej novinky značky Šariš s názvom Red a dnes si aj vďaka nemu môžu milovníci piva pochutnávať napríklad na ochutených nealkoholických pivách Birell.
Jaroslav Potočný je zároveň vyškoleným degustátorom. Počas svojej kariéry absolvoval množstvo odborných degustácií, vrátane európskych, na ktorých zastupoval Slovensko. Ako odborník na kvalitu bol tiež súčasťou poroty prvých ročníkov súťaže Slovenská pivná korunka.
Dôležitou súčasťou jeho práce bola tiež spolupráca s pestovateľmi sladovníckeho jačmeňa - základnej suroviny pre výrobu piva. Podieľal sa na rozvoji pestovania nových odrôd jačmeňa na Slovensku, ako aj odbornom testovaní jeho vhodnosti pre spracovanie v pivovarníctve. Zúčastňoval sa viacerých konferencií a seminárov, nielen u nás, ale aj v Európe, kde prezentoval svoje skúsenosti a znalosti z oblasti sladovníctva a pivovarníctva, a tak prispieval k ich rozvoju.
Svoje poznatky dlhé roky odovzdáva aj novým kolegyniam a kolegom a tiež študentom v rámci duálneho vzdelávania v pivovare. Napomáha tak k popularizácii tohto odvetvia a k výchove novej generácie sladovníkov a pivovarníkov.
