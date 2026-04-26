Jaroslava je temperamentná
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Ženské meno Jaroslava má slovanský pôvod a význam mena je "slávna silou".
Jarky sa vyznačujú pohotovými reakciami. Vždy majú čo povedať a vravia to nahlas. V spoločnosti si vyžadujú pozornosť. Ich maličký svet je im nadovšetko. Sú temperamentné a pôsobia dojmom, že sú veľmi sebavedomé, ale to je často len zdanie. Vôľová úroveň týchto žien klesá a neraz sa mení na tvrdohlavosť.
Ich obľúbené farby sú ružová, biela a zelená, ochranné rastliny myší chvost, fialka a mäta, ochranné kamene achát, zafír a koral.
