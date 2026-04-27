Jaroslavovia sú najmä pôžitkári
Ich inteligencia je analytická. Ochotne poradia iným.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Mužské meno Jaroslav má slovanský pôvod a jeho význam je "sláv silu". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro, Jarino, Jarinko. Meniny slávia 27. apríla.
Jaroslavovia sú najmä pôžitkári. Ich rastlinným totemom je jabloň, pod ňou radi odpočívajú a užívajú si sladké ničnerobenie. Sú aj pragmatickí, sebavedomí a materialisticky založení. Ich inteligencia je analytická. Ochotne poradia iným.
