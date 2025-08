Jazzová veteránka Cleo Laineová zomrela vo veku 97 rokov

Londýn 1. augusta (TASR) - Veteránka britskej jazzovej hudby Cleo Laineová zomrela vo veku 97 rokov. Informovala stanica BBC News. Laineová bola známa svojím obrovským hlasovým rozsahom a širokým hudobným repertoárom.



Počas svojej dlhej kariéry bola prvou britskou speváčkou, ktorá získala cenu Grammy v jazzovej kategórii a vystupovala so všetkými velikánmi hudobného sveta vrátane Raya Charlesa a Franka Sinatru. Jej najväčším spolupracovníkom však bol jej manžel, zosnulý hudobník a skladateľ John Dankworth, s ktorým v 50. rokoch budovala svoju kariéru.



David Meadowcroft, predseda charitatívnej organizácie The Stables, povedal: „Dame Cleo bola pozoruhodná umelkyňa, ktorú milovalo publikum na celom svete, a jej odhodlanie zabezpečiť mladým ľuďom prístup ku skvelej hudbe a hudobnému vzdelaniu bude pokračovať aj v rámci práce organizácie Stables.“



Mala hlasový rozsah štyroch oktáv a schopnosť interpretovať všetko od Schoenberga po Spikea Milligana.



Cleo Laineová, vlastným menom Clementine Dinah Bullocková, sa narodila 28. októbra 1927 v anglickom meste Southall. Od troch rokov začala spievať na miestnych komunitných podujatiach a zamerala sa na hereckú kariéru. Svoju prvú filmovú premiéru absolvovala vo veku 12 rokov vo filme Zlodej z Bagdadu v roku 1940.



Úspešne sa zúčastnila na konkurze na rolu Delly v hre Flesh to a Tiger, ktorá sa odohráva na Jamajke. Uviedli ju v londýnskom Royal Court Theatre a režíroval ju slávny herec Tony Richardson, ktorý v tom čase nevedel o jej speváckej kariére.



Kritici jej výkon uznávali, a to viedlo k sérii divadelných vystúpení vrátane hry Čas smiať sa s Robertom Morleym a jej stvárnenia Julie v inscenácii Show Boat z roku 1971.



Pokračovala v speve a v roku 1961 mala hit v prvej desiatke rebríčkov so skladbou You'll Answer Me, ktorú nahrala počas účinkovania v opere Kurta Weilla Sedem smrteľných hriechov.



V roku 1964 bol vydaný album Shakespeare and All That Jazz, ktorý nahrala s manželom účinkujúcim na klarinete a saxofóne a ktorý sa stretol s veľkým uznaním kritikov. Laineová potom každý rok koncertovala v Amerike, získala niekoľko nominácií na cenu Grammy a stala sa prvým umelcom nominovaným v žánroch popu aj klasickej hudby.



Za živú nahrávku koncertu v newyorskej Carnegie Hall v roku 1983 nakoniec získala cenu Grammy. V roku 1979 jej udelili Rad britského impéria (OBE). Spolu so svojím manželom založila organizáciu The Stables, ktorej cieľom je predstaviť hudbu čo najväčšiemu počtu ľudí a prelomiť bariéry medzi žánrami.