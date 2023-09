Je dôležité sa z času na čas odmeniť

Produktový tip:

Spoločnosť Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) umožňuje ľuďom "snackovať" správnym spôsobom vo viac ako 150 krajinách sveta. S čistými tržbami vo výške približne 31 miliárd USD v roku 2022 spoločnosť MDLZ formuje budúcnosť snackovania s ikonickými globálnymi a regionálnymi značkami, ako sú sušienky Oreo, belVita, TUC a LU; čokoláda Cadbury Dairy Milk, Milka a Toblerone. Spoločnosť Mondelēz International je zaradená do indexov Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Sustainability Index. Viac informácií nájdete na www.mondelezinternational.com alebo sledujte spoločnosť na Twitteri na



Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou spoločnosti Mondelēz International. Medzi výrobky, ktoré spoločnosť predáva na českom a slovenskom trhu, patria sušienky a oblátky Opavia, sušienky BeBe Dobré ráno, jemné pečivo Brumík, oblátky Fidorka, čokoláda Figaro, oblátky Kolonáda, Miňonky a Tatranky a sušienky TUC. Spoločnosť pôsobí v Českej republike a na Slovensku od roku 1992. Zamestnáva 2 900 ľudí v štyroch výrobných závodoch, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb a predáva 500 výrobkov pod 17 značkami.

Bratislava 13. septembra (OTS) - Obľúbená čokoláda Milka prináša odmenu pre každého. Či už v podobe lahodnej tabuľky čokolády Milka MMMax v niekoľkých variantoch alebo v podobe balíku peňazí. Odmeňujte sa, maškrťte a užite si chvíľku sami pre seba. Pri troche šťastia vyhráte 250 EUR.Ohliadnite sa za tým, čo ste dokázali. Či už ste práve oboplávali zemeguľu, strávili deň v práci alebo len "relaxovali". Nikdy sa nezabudnite poriadne odmeniť! Čokoláda Milka MMMAX je tu práve pre tie chvíle, kedy si môžete nerušene a zaslúžene vychutnať chvíle pohody sami so sebou. Milka ich obohatí lahodnou a jemnou chuťou pravej alpskej čokolády a porciami celých lieskových orieškov, sušienok Oreo, karamelu či hrozienok – záleží len na tom, po ktorej príchuti siahnete. Výsledkom je vždy tá pravá a jedinečná chvíľa pre vás. A ako vyzerá tá vaša?Áno, aj čokoláda má svoj sviatok. Už od roku 2000 si 13. septembra pripomíname Medzinárodný deň čokolády. A ako ho najlepšie osláviť? Pochopiteľne – tabuľkou jemnej pochúťky z mlieka a kakaa, pri ktorej po ochutnaní urobíte „Mmmmm“. Milka MMMAX ponúka čokoládu z alpského mlieka s celými lieskovými orechmi v karameli, vrstvou sušienok Oreo a mnohými inými ingredienciami, z ktorých si každý vyberie. Ochutnajte!Odmeniť sa čokoládou je správna vec. Odmena od Milky však môže byť ešte ďaleko väčšia. Naskenujte pokladničný doklad za nákup akéhokoľvek produktu Milka a zapojte sa do súťaže na stránke www.promo.milka.com . Vyhrajte 250 € a užite si svoju odmenu na MMMAX!Vychutnajte si sladkú odmenu. Zaslúžite si ju! Lahodná Milka MMMAX – to je tabuľka jemnej čokolády v kombinácii s bohatou vrstvou celých lieskových orieškov a s podmanivou vôňou pravého karamelu. „Mmmm...“ Urobte si chvíľku sami pre seba a nechajte sa unášať úžasnou chuťou luxusnej čokolády vyrábanej z chutných ingrediencií – kakaa a alpského mlieka. Ochutnajte akúkoľvek inú príchuť čokolády Milka a vyhrajte 250 € každý deň! Viac informácií na www.promo.milka.com Milujete čokoládu Milka a tiež nemôžete odolať svetoznámym sušienkam Oreo? Tak si skúste predstaviť, čo s vašimi chuťovými bunkami urobí ich kombinácia! Vrstvu chrumkavých sušienok Oreo sme zaliali do čokolády z pravého kakaa a alpského mlieka. Výsledok? „Mmmmm...“ Milka MMMAX Oreo – veľká tabuľka sladkého potešenia! Takého, ktoré si vychutnáte s rodinou, priateľmi alebo niekde v pokoji sami so sebou. Odmeňte sa za prácu, zvládnutú úlohu alebo len za pekný okamih. Pri troche šťastia môže byť odmena ešte väčšia: naskenujte pokladničný doklad a vyhrajte s Milkou 250 €! Viac informácií nájdete na www.promo.milka.com