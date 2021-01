Jeden z najobľúbenejších českých hercov Tomáš Töpfer oslavuje 70 rokov

Praha/Bratislava 10. januára (TASR) - Tomáš Töpfer, ktorý má na svojom konte množstvo filmových a divadelných úloh je nielen známym a obľúbeným českým hercom, ale tiež mužom mnohých profesií. Je rovnako úspešným režisérom, riaditeľom divadla, scenáristom, pedagógom, podnikateľom a vyskúšal si aj politickú kariéru. V nedeľu 10. januára sa Tomáš Töpfer, ktorý sa objavil napríklad v televíznych seriáloch Nemocnice na kraji města alebo Četnické humoresky dožíva 70 rokov.



Narodil sa 10. januára 1951 v Prahe v rodine obchodníka. Vyštudoval brnianske konzervatórium a pražskú Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU). Po ukončení školy začínal v roku 1972 ako herec v Divadle Petra Bezruča v Ostrave a zároveň režíroval v Severomoravském divadle v Šumperku. Postupne prešiel viacerými divadelnými scénami – medzi nimi v Činohernom štúdiu v Ústi nad Labem, v Divadle E. F. Buriana až napokon zakotvil na jedenásť rokov v umeleckom súbore Divadla na Vinohradech (1987-1998).



V prvej polovici 90. rokov sa Tomáš Töpfer zaslúžil o vytvorenie tradície Shakespearovských letných slávností na Pražskom hrade a v roku 1995 založil spoločne s herečkou Eliškou Balzerovou Nadáciu Fidlovačka s cieľom obnoviť chátrajúce Hudobné divadlo v Prahe-Nuslích. V znovu obnovenom divadle pod názvom Divadlo na Fidlovačce sa Tomáš Töpfer zhostil v rokoch 1998 až 2012 hneď trojitej úlohy – bol jeho hercom, režisérom a riaditeľom. V máji roku 2012 sa vrátil do Divadla na Vinohradech, v ktorom od 1. septembra toho istého roku pôsobí rovnako ako riaditeľ, herec i režisér.



Filmový a divadelný herec a režisér si vyskúšal ešte jednu funkciu – politickú. V rokoch 2006 až 2012 bol senátorom bez politickej príslušnosti, zvoleným za Občiansku demokratickú stranu (ODS) v obvode Praha 4.



Tomáš Töpfer stvárnil na divadelných doskách a vo filme mnoho postáv. Z filmových možno spomenúť poviedkový film Maturita za školou (1973), kriminálky Kdo přichází před půlnocí (1979) a Druhý tah pěšcem (1984), objavil sa tiež v sérii o "básnikoch" režiséra Dušana Kleina – Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) a Jak básníci čekají na zázrak (2016) a zahral si aj v historickej dráme Rašín (2018), ktorú režisér Jiří Svoboda natočil pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky.



Najväčšiu popularitu priniesli Tomášovi Töpferovi postavy v televíznych seriáloch ako napríklad rola zubára Přemysla Krála v Živote na zámku (1995-1998), veliteľa četníckej stanice Arazima v Četnickych humoreskách (2001-2007), lekára Machovca v seriáli Nemocnice na kraji města (197-1981) a v jeho pokračovaní Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) alebo historický seriál První republika (2014-2018), v ktorom stvárnil postavu úspešného obchodníka Karla Škvora.



Tomáš Töpfer získal za svoju tvorbu viacero ocenení. Tak napríklad v roku 1995 sa stal držiteľom ceny Alfreda Radoka za najlepší mužský herecký výkon v hre Jacobowski a plukovník, v roku 2006 si prevzal cenu Thálie za úlohu Tovjeho v hre Šumař na střeše a v roku 2010 získal prvé miesto v ankete rozhlasových poslucháčov Neviditeľný herec za titulnú postavu v seriáli Jana Vedrala Xaver.



Spoločne so starším bratom Pavlom prevádzkuje od roku 1992 legendárny pražský hostinec U Kalicha. Z prvého manželstva má Tomáš Töpfer dcéry Terezu a Martu, z druhého Luciu. Obidve dcéry z prvého manželstva emigrovali s matkou v roku 1987 do USA. V súčasnosti je s nimi opäť v kontakte. Marta sa úspešne venuje skladaniu a hraniu latinskoamerickej hudby.