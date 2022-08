Jedenásty ročník súťaže Slovak Press Photo pozná svojich víťazov

Bratislava 30. augusta (TASR) - Jedenásty ročník súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo pozná svojich víťazov, vrátane Grand Prix. Vybrala ich päťčlenná medzinárodná porota. Odovzdávanie cien sa uskutoční 21. septembra v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave, mená finalistov budú zverejnené najneskôr týždeň pred podujatím. Organizátori o tom informovali na utorňajšej tlačovej konferencii.



Do súťaže sa registrovalo 142 fotografov z viacerých krajín strednej a východnej Európy, medzi nimi aj z Ukrajiny. Poslali dovedna 1463 snímok, z toho 158 sérií a 87 samostatných fotografií. Porota ich hodnotila v deviatich súťažných kategóriách Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v medzinárodnej kategórii Každodenný život.



Téma ruskej invázie na Ukrajinu priniesla hlavnú cenu fotografovi denníka Sme Markovi Erdovi. Získal ju za sériu fotografií s názvom Situácia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké deň po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu. "Fotografie zachytávajú nielen spoločenské a politické následky ruskej invázie na Ukrajinu, ale aj ľudské príbehy za touto tragédiou. Západné krajiny boli vždy ochotné pomáhať. Sú otvorenejšie pri riešení migrácie. Situácia na Ukrajine spôsobila, že aj východná Európa sa otvorila pomoci," poznamenala garantka projektu Jana Hojstričová.



Podľa člena poroty Yuria Kozyreva z Ruska žijeme historický moment a mrzí ho, že fotografi nevenujú adekvátnu pozornosť veľkému počtu ukrajinských utečencov na Slovensku. "Je našou zodpovednosťou zachytiť ich príbehy a podporovať ich. Takéto fotografie som skutočne očakával. Na moje veľké prekvapenie, chýbali," podotkol. Niektorí členovia poroty vyjadrili znepokojenie nad nízkou účasťou mladých fotografov v súťaži.



Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, tento rok je jeho témou Bratislava – mesto s kvalitnejším verejným priestorom. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka.



Práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií budú verejnosti bezplatne prístupné od 21. septembra do 31. októbra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.