Jedna z najvzácnejších poštových známok sveta sa vracia do Británie

Londýn 15. júla (TASR) – Poštová známka za 6,2 milióna libier sa po prvý raz za uplynulých 143 rokov vráti do Spojeného kráľovstva po tom, ako ju na dražbe v júni získala britská spoločnosť Stanley Gibbons zaoberajúca sa obchodovaním so vzácnymi známkami. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Známka známa ako British Guiana 1c magenta je filatelistami všeobecne považovaná za jednu z najvzácnejších známok na svete. Ide o jedinú zachovanú položku z malého nákladu vydaného v bývalej britskej kolónii Britská Guiana (dnešná Guyana v Južnej Amerike).



Známka je vytlačená na tmavopurpurovom papieri a má rozmery 29 × 26 milimetrov. Je na nej zobrazená trojsťažňová loď a motto bývalej kolónie „Dávame a za to očakávame".



Známka bola uvedená do obehu v roku 1856, keď sa zdržala zásielka známok z Londýna a miestny poštový úrad požiadal tlačiarov, aby zhotovili tri typy dočasnej známky.



Objavili ju približne o 20 rokov neskôr a následne sa na krátky čas vrátila do Británie, čoskoro sa však dostala do zahraničnej zbierky.



Známka bude vystavená v londýnskom sídle spoločnosti Stanley Gibbons v špeciálnom ráme s nulovým obsahom kyslíka.



„Je skutočne jediná svojho druhu a sme radi, že ju môžeme privítať späť na britskej pôde, kde - dúfame - už zostane," vyhlásil predstaviteľ zmienenej firmy Graham Shircore, ktorý predmetnú známku označil za „svätý grál filatelie".