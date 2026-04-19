Jela žije intenzívne
Jely sú veľmi emotívne a obetavo pomáhajú svojim blízkym.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Ženské meno Jela je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená "svetlo, pochodeň". S jeho nositeľkami sa na Slovensku stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jelena. Meniny oslavujú 19. apríla. Jely sa dobre cítia vo vlastnom svete. Sú svojhlavé a tak trochu samotárske ako sob, ich zvierací totem. Spoločnosť vyhľadajú, ak sú práve dobre naladené. Nezaoberajú sa detailmi, problémy vidia v súvislostiach. Majú vynikajúcu pamäť. Žijú intenzívne a milujú zmeny.
Jely sú veľmi emotívne a obetavo pomáhajú svojim blízkym. V rozhodovaní sú rozumné, aj keď ojedinele podľahnú zmyslu pre utópiu. Nositeľky tohto mena sú pomerne životaschopné. Dokážu čeliť zdravotným problémom, ktoré by sa nemuseli vôbec dostaviť, keby sa nesprávali ľahkovážne.
Ovplyvňuje ich Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a čokoládovohnedá, ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár, topás a granát.
