Jeseň odštartujeme skvelými filmovými novinkami

Prvý septembrový týždeň sa deti vracajú späť do škôl, nový školský rok však môžu privítať v Cinema City na premiére animovanej rozprávky Ozi: Hlas Pralesa. Fanúšikov hororových komédií poteší návrat Michaela Keatona v úlohe desivého Beetlujuica. Ak skôr obľubujete atmosféru trileru, oslovia vás novinky Neprivolávaj nič zlé alebo Nikdy sa nepúšťaj s oscarovou Halle Berry v hlavnej úlohe. Z domácej scény uvidíme premiéru dokumentu Pokiaľ ja žijem a dobrodružnej drámy Už ťa nemám rád. Nezabudnuteľný zážitok zo sledovania filmu budete mať aj vo VIP sálach v Cinema City Eurovea. Pred filmom vás čaká vynikajúca večera z teplého aj studeného bufetu, neobmedzený popcorn, nachos, čapované nealko nápoje, káva, čaj aj zákusok. A potom sa už len pohodlne usadiť do kožených polohovateľných sedadiel a film sa môže začať. Ktorú septembrovú premiéru si určite nenecháte ujsť?Na tých najmenších divákov čaká príbeh orangutanky Ozi. Tá využíva svoje schopnosti influencerky, aby zachránila svoj les a domov pred odlesňovaním. Veľkolepý animovaný film vznikol s podporou Leonarda DiCapria a producenta Mikea Medavoya oceneným mnohými cenami akadémie. Film má za cieľ zvýšiť povedomie o problémoch, ktorým čelia dažďové pralesy našej planéty v dôsledku rastúcej úrovne odlesňovania, a o tom, ako to ovplyvňuje ekosystémy vo vnútri. Animovaný film OZI: HLAS PRALESA v kinách Cinema City od 5. septembra.Beetlejuice je späť! Po nečakanej rodinnej tragédii sa tri generácie rodiny Deetzovcov vracajú domov do Winter River. Lydiin život, stále poznačený stretnutím s duchom Beetlejuiceom, sa obráti hore nohami, keď jej rebelujúca dospievajúca dcéra Astrid objaví tajomný model mesta v podkroví a náhodne sa otvorí portál do posmrtného života. S problémami v oboch ríšach je len otázkou času, kým niekto trikrát vysloví meno Beetlejuice a zlomyseľný duch sa vráti, aby rozpútal svoj vlastný druh chaosu. Sequel hororovej komédie, BEETLEJUICE BEETLEJUICE vás očarí pestrou paletou hereckých hviezd. V hlavných úlohách sa predstavia Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega a nebude chýbať ani Catherine O’Hara. Novinku si môžete užiť vo formátoch 2D, 4DX, SUPERSCREEN aj vo VIP zóne od 5. septembra.Tento slovenský dokument odráža realitu života v tom najúprimnejšom svetle. Keď sa po dvoch rokoch otvoria brány väzenia, dobrosrdečného Dalibora víta jeho dysfunkčná rodina. Chýba však jeho mladší brat Kevin, ktorý žije s ich násilníckym otcom. Dalibor pomáha mame vyhrať boj o Kevinovu opateru, aby ho ochránil pred podobným trápením, aké zažíval aj on sám. V snahe vymaniť sa zo začarovaného kruhu generačných tráum nájde Dalibor útočisko v ošumelom putovnom cirkuse. Tam sa naučí liečiť svoje rany originálnym spôsobom – stáva sa fakírom. Dokument POKIAĽ JA ŽIJEM uvidíte v kinách Cinema City od 5. septembra.OKTAGON MMA sa vracia do Oberhausenu! Po letnej pauze vám prinesieme ďalšiu veľkolepú show. Pripravte sa na totálny zážitok, pretože OKTAGON 60 usporiada 7. 9. 2024 nezabudnuteľný event pre 10 000 nadšených fanúšikov v Rudolf Weber ARÉNE. Elitný Niklas Stolze s 9 ukončeniami a fanúšikmi za chrbtom sa bude hnať za ďalším víťazstvom! Proti nemu mieri skvelo rozbehnutý kráľ Undergroundu Matouš Kohout, ktorý si ide pre cenný skalp nemeckého snipera. Po suverénnej KO výhre nad Kimballom ide znovu rozpútať búrku v klietke "Ironside" Poppeck. Grabinski si po zápasoch s európskou špičkou ako Duque, Michailidis či Kertész zmeria sily s #8 divízie Bahníkom. Ostrý mariáš si zahrajú európsky šampión v Muay Thai Hromek a 2násobný amatérsky MMA šampión Nemecka s hákmi z pekla Emir-Can Al. Cordero je pri chuti a po výhre nad Schoberom chce znovu predviesť jedno zo svojích bleskových KO. Bartl ide zúročiť skúsenosti proti debutujúcemu Zoranovi Solajovi. Afghánsky šampión Nazhand si vyšliapne na Maxa Handanagića, ktorý naposledy v OKTAGONe prešiel švédsku #1 welteru Jacobssona. Horská dráha emócií, adrenalínu a ďalšie zápasy, ktoré budeme postupne odhaľovať. Zaži to na vlastnú kožu v sobotu 7. septembra v Cinema City Eurovea.Zavolajte kamarátky a kamarátov, rodiny či svoje polovičky a zažite spolu, tú najhorúcejšiu akciu v Cinema City. Už v utorok 10. septembra sa uvidíme na LADIES NIGHT v Cinema City Eurovea . Nebudú chýbať welcome drinky, skvelá atmosféra, tombola a pre každého hosťa máme pripravený aj darček. V exkluzívnej predpremiére na Ladies Night uvidíte poľskú drámu INFLUENCERKY o nastupujúcej internetovej hviezde Zosii, ktorá je známa pod prezývkou Just Sophie. Zosia zistí, že jej priateľ, populárny youtuber Komfi má milenku. Keď nevera vyjde najavo, rozhodne sa Zosia prijať ponuku internetovými užívateľmi zbožňovanej Violy a vydať sa na cestu do zahraničia za peniaze sponzorov. Navštevuje exkluzívne letoviská na Cypre, Ibize, Malte, v Grécku a Taliansku, bojuje o pozornosť fanúšikov. Zosia sa dostáva medzi elitu poľských influencerov. Bohužiaľ milostný škandál s jej bývalým priateľom je stále hlasnejší, keď Komfi nadviaže spojenie so sexy fit-blogerkou Paulou. Tiež Violu začne prenasledovať temná minulosť. Keď vychádzajú na povrch skryté tajomstvá, Zosia je konfrontovaná s ťažko prijateľnou pravdou o prostredí, do ktorého tak zúfalo chcela patriť. Novinku uvidíte v kinách Cinema City od 12. septembra.Dánsky horor prichádza do kín Cinema City v novom americkom šate. V hlavnej úlohe sa predstaví fenomenálny James McAvoy. Keď je americká rodina pozvaná stráviť víkend na idylickom vidieckom sídle očarujúcej britskej rodiny, s ktorou sa spriatelili na dovolenke, to, čo sa začína ako vysnívaná dovolenka, sa čoskoro zmení na nočnú moru. Triler NEPRIVOLÁVAJ NIČ ZLÉ uvidíte v Cinema City od 12. septembra.Čierna absurdná komédia s názvom PODOBY LÁSKAVOSTI od oceňovaného režiséra Yorgosa Lanthimosa prináša troch skvelých hercov Emmu Stone, Jesse Plemonsa a Willema Dafoe v troch pozoruhodných, absurdných životných príbehoch. V prvom príbehu s názvom “SMRŤ RMF” sa muž, ktorý nemá inú možnosť, pokúša prevziať kontrolu nad vlastným životom. V druhom príbehu s názvom “RMF lieta” sa stretávame s policajtom, ktorý sa opäť stretáva so svojou ženou, ktorá bez stopy zmizla na mori, ale začína nadobúdať dojem, že osoba, ktorá sa k nemu vrátila, je niekto úplne iný. Tretí príbeh s názvom “RMF je sendvič” sleduje osudy ženy, ktorá sa rozhodla nájsť veľmi špecifickú osobu so zvláštnymi schopnosťami, ktorá je predurčená stať sa výnimočným duchovným vodcom. Na novinku sa môžete tešiť od 19. septembra vo všetkých kinách Cinema City.Miláčik Jung Kook spôsobí, že ani v septembri nezostanú fanúšikovia kórejského popu bez premiérového uvedenia. Naopak, dostane sa im skutočnej lahôdky v podobe koncertno-dokumentárnej snímky obľúbeného člena najobľúbenejšej a najúspešnejšej k-popovej kapely všetkých čias - BTS. Táto zbrusu nová snímka JUNG KOOK: I AM STILL ukazuje osemmesačnú cestu Junga Kooka za sólovou dráhou a svojim debutovým albumom. Zachytáva jeho neochvejnú oddanosť a rast prostredníctvom exkluzívnych, doposiaľ nevidených rozhovorov a záberov zo zákulisia. Nechýbajú samozrejme elektrizujúce koncertné vystúpenia nasnímané v Soule, ale napríklad aj na Times Square. A zaznejú také hity, ako Seven alebo Standing Next To You. Koncertný film uvidíte v Cinema City iba 18. septembra a cez víkend 21. a 22. septembra.Česko-slovenská filmová scéna prináša novú dobrodružnú drámu o nástrahách prvej lásky. Trinásťročný Marek natáča videá so sociálnou problematikou, čo ho v očiach spolužiakov degraduje do pozície outsidera. Doma sa prestáva cítiť dobre, lebo matkina nová známosť naruší ich idylický vzťah. V najcitlivejšom období života mu do cesty vstúpi o rok mladšia Tereza. Aj napriek tomu, že pochádzajú z protikladných častí sociálneho spektra, nájdu v sebe zaľúbenie. Dobrodružstvo prvej lásky môže začať. Teenagerské hry sa čoskoro vymknú kontrole, predstieraný únos dievčaťa vrcholí útekom z domova. Nasadnú do vlaku, ktorý ide príliš ďaleko. Po sérii malých dobrodružstiev sa čoskoro stratia v labyrinte nekonečných možností slobody. Zúfalý útek z detstva do dospelosti naberá pachuť osamelosti a strachu z neznámeho. Citové vzplanutie sa začína utápať v strate ilúzií. Marek sa chce vrátiť domov, Tereza nie. Cesta sa ešte neskončila… Kto ako prvý vysloví desivé UŽ ŤA NEMÁM RÁD? To zistíte v Cinema City od 19. septembra.Z premiér animovaných filmov vás určite ohúri novinka ROZZUM V DIVOČINE . Robot Rozzum stroskotá na neobývanom ostrove a musí sa prispôsobiť drsnému prostrediu, postupne si vybudovať vzťahy so zvieracími obyvateľmi ostrova a stať sa adoptívnym rodičom osirelej húsenice. Pôsobivé a emotívne spojenie robota s prírodou vás chytí za srdce už 26. septembra v Cinema City.V závere septembra sa opäť budeme báť ! Oscarová herečka Halle Berry sa v horore NIKDY SA NEPÚŠŤAJ zhostí úlohy odvážnej matky, ktorá chce zakaždú cenu ochrániť svojich synov. Už dlhé roky ich totiž terorizuje diabolské zlo. Keď však jeden z chlapcov začne pochybovať o existencii zla, posvätné puto rodiny sa pretrhne, čo vedie k nebezpečnému boju o prežitie. Ako to celé dopadne, uvidíte v kinách Cinema City už 26. septembra.