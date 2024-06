Jesika túži po stabilnej rodine

Bratislava 11. júna (TASR) - Jesika (vyslovuj Džesika) je pôvodne hebrejské ženské meno, ktoré znamená Boh sa pozerá alebo tiež „bohatá“.



Toto na Slovensku netradičné meno, k nám preniklo z anglicky hovoriacich krajín. Ženy s týmto menom oslovujeme aj Jes či Jesi. Meniny oslavujú 11. júna.



Jasiky túžia po stabilnej rodine alebo komunite. Majú tendenciu spolupracovať s okolím, pomáhať iným a chcú byť za to oceňované. Sú zväčša umelecky nadané a veľmi tvorivé.



Jesiky sa vedia ľahko zamilovať, rady sa smejú a užívajú si život. Sú často stredobodom pozornosti, čo si aj vedia náležite vychutnať. Zapájajú sa do mnohých aktivít, no niekedy zbytočne plytvajú peniazmi. Ich obľúbené farby sú modrá, fialová a oranžová.