Jim Morrison, líder skupiny The Doors, sa narodil pred 80 rokmi

Melbourne/Bratislava 8. decembra (TASR) – Fanúšikovia americkej rockovej scény si v týchto dňoch pripomínajú nedožitých 80 rokov Jima Morrisona, speváka, skladateľa a frontmana americkej skupiny The Doors. Na jednej strane zatracovaný, na strane druhej oslavovaný idol generácie, ktorá odmietala násilie a vojnu vo Vietname.



Od narodenia speváka, ktorého hudobná kritika, ale aj fanúšikovia považujú za jedného z najvplyvnejších frontmanov v histórii rocku, uplynie v piatok 8. decembra 80 rokov.



James Douglas Morrison sa narodil 8. decembra 1943 v meste Melbourne na Floride do rodiny kontraadmirála amerického námorníctva, čo znamenalo časté sťahovanie rodiny.



Po maturite nastúpil v roku 1964 na filmovú akadémiu v Los Angeles, z ktorej však po roku znechutený odišiel. V lete 1965 sa stretol s hráčom na klávesové nástroje Rayom Manzarekom a keď mu zaspieval pesničku Moonlight Drive, navrhol mu, aby založili skupinu.



Štvorica Jim Morrison, klávesák Ray Manzarek, gitarista Robby Krieger a bubeník John Densmore vydala v januári 1967 debutovú LP platňu s názvom The Doors. Zaujímavá bola aj tým, že v kapele nemali klasického basového gitaristu. V rebríčku sa dostala na 2. miesto, hitmi z nej boli piesne Break on Through a hlavne Light My Fire, ktorá sa v júli 1967 dostala na prvé miesto singlovej hitparády.



Veľký úspech priniesla skupine tretia LP platňa Waiting For The Sun, ktorú vydali v júli 1968. Tá sa dostala v rebríčku albumov na prvú priečku, skladba Hello, I Love You viedla v auguste 1968 singlový rebríček.



Počas celej doby s The Doors užíval Morrison drogy a alkohol, čím sa často ocital až v neriešiteľných situáciách.



Úspešná dráha legendárnej skupiny The Doors sa skončila v roku 1971. Morrison odcestoval s dlhoročnou priateľkou Pamelou Coursonovou do Paríža, kde si chcel po nahrávaní albumu L.A. Woman oddýchnuť a venovať sa písaniu poézie.



Skupina pod vedením klávesáka Manzareka pokračovala v trojici, avšak bez úspechu, preto sa v decembri 1972 jej členovia rozišli. Spolu s Morrisonom vydali šesť albumov, The Doors, Strange Days, Waiting For The Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel a L.A. Woman. Po jeho smrti v trojici ďalšie dva Other Voices a Full Circle.



Jim Morrison zomrel v Paríži 3. júla 1971 iba vo veku 27 rokov. Podľa lekárskej správy bola príčinou smrti srdečná zástava. Pochovaný je na najväčšom parížskom cintoríne Pére-Lachaise vedľa takých osobností, ako sú spisovatelia Oscar Wilde, Honoré de Balsac a šansonierka Edith Piaf.



Životná dráha Jima Morrisona je podobná životnému osudu speváčky Janis Joplin a gitaristu Jimiho Hendrixa. Všetci traja zomreli vo veku 27 rokov približne v rovnakom období - Janis Jolin 4. októbra 1970 a Jimi Hendrix 18. septembra 1970. V rovnakom veku zomreli aj Brian Jones, Kurt Cobain a Amy Winehouse.



Režisér Oliver Stone natočil v roku 1991 o skupine film nazvaný The Doors. V septembri 2009 mal premiéru celovečerný dokument amerického režiséra Toma DiCilla s názvom When You're Strange, v apríli 2010 vyšiel soundtrack z tohto filmu.



Pri príležitosti 40. výročia Morrisonovho úmrtia vyšla kompletná antológia skupiny. Ostávajúci členovia skupiny pripravili sériu spomienkových koncertov a v Paríži sa pod názvom Tribute in Motion konalo priamo pred cintorínom čítanie Morrisonovej poézie.