Jiráský zaujal Poupatami, film je o deťoch na úteku k dospelosti

Bratislava 20. septembra (TASR) - Téme dospievania sa venuje nový film českého režiséra a scenáristu Zdeňka Jiráského Už ťa nemám rád. Dramatická roadmovie "o úteku v ústrety dospelosti" vstúpila vo štvrtok (19. 9.) do slovenskej kinodistribúcie.



"Často sme improvizovali s ohľadom na prirodzenosť detských hercov. Dôraz sme kládli predovšetkým na autenticitu a pravdivosť, nechcel som moralizovať," hovorí Jiráský, ktorého podľa vlastných slov zaujala "nepreniknuteľnosť sveta dospievajúcich, túžba po slobodnom myslení a nezávislosti".



Jiráskému téma dospievania nie je cudzia. Do povedomia divákov sa dostal v roku 2011, keď ako 42-ročný debutoval s filmom Poupata. Zachytil v ňom bezútešné podmienky životného štartu tínedžerov na severe Čiech a získal zaň Českého leva za najlepšiu réžiu.



V novom filme rozpráva príbeh 13-ročného Mareka, ktorý natáča videá so sociálnou problematikou, čo ho v očiach spolužiakov degraduje do pozície outsidera. Stáva sa predmetom posmechu a šikany. Doma sa prestáva cítiť dobre, lebo matkina nová známosť naruší ich idylický vzťah. V najcitlivejšom období života mu do cesty vstúpi o rok mladšia Tereza. Aj napriek tomu, že pochádzajú z protikladných častí sociálneho spektra, nájdu v sebe zaľúbenie. Dobrodružstvo prvej lásky sa môže začať.



Dvojica sa vydáva na cestu. Je im jedno kam, dôležité je, aby boli čo najďalej od svojich rodín, s ktorými si zrazu akosi nerozumejú. Nasadnú do vlaku, ktorý ide príliš ďaleko. Po sérii malých dobrodružstiev sa čoskoro stratia v labyrinte nekonečných možností slobody. "Zúfalý útek z detstva do dospelosti naberá pachuť osamelosti a strachu z neznámeho. Citové vzplanutie sa začína utápať v strate ilúzií," približuje filmovú novinku distribučná spoločnosť CinemArt SK.



K roadmovie dodáva, že hoci zachádza na rozličné miesta, takmer celá sa nakrútila v Rumunsku. Jedna jej časť dokonca v lokalite Ferentari, ktorá sa nachádza na okraji Bukurešti a je vnímaná ako miesto, kam sa cudzinci boja vkročiť, najmä v nočných hodinách.



Hlavné detské postavy v koprodukčnej česko-slovensko-rumunskej snímke stvárnili Daniel Zeman a Maisha Romera Kollmann. Vo vedľajších rolách sa objavia hviezdy rumunskej kinematografie Marin Grigore a Gabriel Spahiu. Zo slovenských hercov si vo filmovej roadmovie zahral Marián Mitaš.



Dráma Už ťa nemám rád mala premiéru na 39. MFF vo Varšave, kde získala zvláštnu cenu poroty. Snímku uviedol Just film v Tallinne aj Festival mladého filmu v Štokholme.