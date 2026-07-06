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Jiří Macháček zo snímky Samotáři a spevák MIG 21 oslávi 60-ku
Vtipná je aj scéna, v ktorej sa svojho dílera marihuany pýta, čo to za hudbu hrajú v televízii, a ten mu prekvapene odpovedá, že štátnu hymnu.
Autor TASR
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Litoměřice/Bratislava 6. júla (TASR) - Jeho filmografia zahŕňa snímky, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo český filmový priemysel vyprodukoval za posledné dve dekády. Medzi najznámejšie postavy, ktoré Jiří Macháček stvárnil, patrí rola „huliča“ marihuany Jakuba z kultovej snímky Samotáři (2000), ktorá predstavuje generačnú výpoveď dvadsiatnikov a tridsiatnikov prelomu tisícročí. Za stvárnenie Jakuba dostal Českého leva v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe.
V komédii, ktorú režíroval David Ondříček a na scenári sa podieľal Petr Zelenka, sa Macháček alias Jakub prezentoval vskutku originálnymi úvahami: „Já si spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát, a možná by se přestali i opouštet.“
Vtipná je aj scéna, v ktorej sa svojho dílera marihuany pýta, čo to za hudbu hrajú v televízii, a ten mu prekvapene odpovedá, že štátnu hymnu. Nezabudnuteľný je aj v scéne na vlakovej stanici, kde si večne „zhulený“ Jakub pri lúčení s novou priateľkou spomenie na to, že on už vlastne frajerku má, s ktorou sa nerozišiel, iba pred časom rozlúčil, keď nastupovala do vlaku. Macháček dokonale stvárnil postavu, ktorá je príbehovo sympatická, ale zároveň vystríha, že takto by to v reálnom živote nešlo.
Jiří Macháček, herec, ale aj líder, spevák a autor textov piesní skupiny Mig 21, vstúpi v pondelok 6. júla do klubu šesťdesiatnikov. Narodil sa 6. júla 1966 v českom meste Litoměřice.
Vyštudovaný právnik a absolvent pražského Konzervatória Jaroslava Ježka sa do povedomia filmových fanúšikov prvýkrát výraznejšie zapísal ešte snímkou pred Samotáři. Režisér Saša Gedeon ho totiž obsadil do filmu Návrat idiota (1999), ktorý bol ocenený šiestimi Českými levmi.
Prvú hlavnú rolu stvárnil v bizarnej Ondříčkovej komédii Jedna ruka netleská z roku 2003. Na snímke o dvoch stroskotancoch, ktorí odhalia zločineckú skupinu, sa podieľal aj scenáristicky.
O rok neskôr ho rešpektovaný českých režisér Jan Hřebejk obsadil do filmu Horem pádem. V sociálne ladenej komédii stvárnil šušľavého futbalového fanúšika Sparty Praha s rasistickými predsudkami, ktorý sa musí postarať o černošské bábätko.
Hřebejk ho obsadil aj do komédie Kráska v nesnázích (2006), v ktorej hlavnú úlohu stvárnila Aňa Geislerová. S Vilhelmovou sa pred kamerou ocitol napríklad v snímke Jana Svěráka Vratné lahve (2007) a jej filmového partnera stvárnil v Hřebejkovom filme Medvídek (2007).
Počas svojej hereckej kariéry sa nevyhol ani viacerým filmovým erotickým scénam. Medzi najznámejšie patrí asi tá z Hřebejkovho filmu Nestyda (2008), v ktorej z nahého tela slovenskej herečky Vice Kerekes zlízal šľahačku.
Záletníka stvárnil aj v komédii Muži v naději (2011). Vo filme, ktorý režíroval Jiří Vejdělek, skončil opäť v mileneckom objatí s Kerekesovou, s ktorou pri nakrúcaní šteklivých scén údajne zdemolovali tri kreslá. V komédii však aj v komických scénach presvedčivo sekundoval Bolkovi Polívkovi.
Ďalší rozmer svojho hereckého diapazónu predviedol v historickej dráme Toman (2018) režiséra Ondřeja Trojana. V snímke stvárnil rozporuplnú osobnosť Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, ktorý bol mužom mnohých tvári a bez morálnych zábran. Macháčka za Tomana nominovali tretíkrát na Českého leva.
Od roku 1998 je frontman, spevák a textár skupiny Mig 21. V máji 2016 zastavili české úrady trestné stíhanie členov tejto hudobnej formácie. Tí sa totiž v podnapitom stave vlámali do reštaurácie penziónu v severomoravskom Havířove, kde bývali, a začali sa v nej sami obsluhovať. Hudobníkov po spustení alarmu našli na mieste činu policajti, po vytriezvení sa ospravedlnili a spôsobenú škodu uhradili.
V komédii, ktorú režíroval David Ondříček a na scenári sa podieľal Petr Zelenka, sa Macháček alias Jakub prezentoval vskutku originálnymi úvahami: „Já si spíš myslím, že tady lidi málo hulej. Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát, a možná by se přestali i opouštet.“
Vtipná je aj scéna, v ktorej sa svojho dílera marihuany pýta, čo to za hudbu hrajú v televízii, a ten mu prekvapene odpovedá, že štátnu hymnu. Nezabudnuteľný je aj v scéne na vlakovej stanici, kde si večne „zhulený“ Jakub pri lúčení s novou priateľkou spomenie na to, že on už vlastne frajerku má, s ktorou sa nerozišiel, iba pred časom rozlúčil, keď nastupovala do vlaku. Macháček dokonale stvárnil postavu, ktorá je príbehovo sympatická, ale zároveň vystríha, že takto by to v reálnom živote nešlo.
Jiří Macháček, herec, ale aj líder, spevák a autor textov piesní skupiny Mig 21, vstúpi v pondelok 6. júla do klubu šesťdesiatnikov. Narodil sa 6. júla 1966 v českom meste Litoměřice.
Vyštudovaný právnik a absolvent pražského Konzervatória Jaroslava Ježka sa do povedomia filmových fanúšikov prvýkrát výraznejšie zapísal ešte snímkou pred Samotáři. Režisér Saša Gedeon ho totiž obsadil do filmu Návrat idiota (1999), ktorý bol ocenený šiestimi Českými levmi.
Prvú hlavnú rolu stvárnil v bizarnej Ondříčkovej komédii Jedna ruka netleská z roku 2003. Na snímke o dvoch stroskotancoch, ktorí odhalia zločineckú skupinu, sa podieľal aj scenáristicky.
O rok neskôr ho rešpektovaný českých režisér Jan Hřebejk obsadil do filmu Horem pádem. V sociálne ladenej komédii stvárnil šušľavého futbalového fanúšika Sparty Praha s rasistickými predsudkami, ktorý sa musí postarať o černošské bábätko.
Hřebejk ho obsadil aj do komédie Kráska v nesnázích (2006), v ktorej hlavnú úlohu stvárnila Aňa Geislerová. S Vilhelmovou sa pred kamerou ocitol napríklad v snímke Jana Svěráka Vratné lahve (2007) a jej filmového partnera stvárnil v Hřebejkovom filme Medvídek (2007).
Počas svojej hereckej kariéry sa nevyhol ani viacerým filmovým erotickým scénam. Medzi najznámejšie patrí asi tá z Hřebejkovho filmu Nestyda (2008), v ktorej z nahého tela slovenskej herečky Vice Kerekes zlízal šľahačku.
Záletníka stvárnil aj v komédii Muži v naději (2011). Vo filme, ktorý režíroval Jiří Vejdělek, skončil opäť v mileneckom objatí s Kerekesovou, s ktorou pri nakrúcaní šteklivých scén údajne zdemolovali tri kreslá. V komédii však aj v komických scénach presvedčivo sekundoval Bolkovi Polívkovi.
Ďalší rozmer svojho hereckého diapazónu predviedol v historickej dráme Toman (2018) režiséra Ondřeja Trojana. V snímke stvárnil rozporuplnú osobnosť Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, ktorý bol mužom mnohých tvári a bez morálnych zábran. Macháčka za Tomana nominovali tretíkrát na Českého leva.
Od roku 1998 je frontman, spevák a textár skupiny Mig 21. V máji 2016 zastavili české úrady trestné stíhanie členov tejto hudobnej formácie. Tí sa totiž v podnapitom stave vlámali do reštaurácie penziónu v severomoravskom Havířove, kde bývali, a začali sa v nej sami obsluhovať. Hudobníkov po spustení alarmu našli na mieste činu policajti, po vytriezvení sa ospravedlnili a spôsobenú škodu uhradili.