John Dopyera, ktorý vynašiel dobro, sa narodil pred 130 rokmi

Stráže/Trnava/Bratislava 6. júla (TASR) - Vďaka jeho vynálezu Slovensko výrazne obohatilo svetovú hudobnú kultúru a súčasne sa rýdze slovenské slovo ´dobro´ udomácnilo v slovníku hudobníkov na celom svete. Zaslúžil sa o to slovenský rodák John Dopyera, ktorý vynašiel rezofonickú gitaru dobro. Hudobníci ju prijali s veľkým nadšením, lebo bola skoro trojnásobne hlasnejšia ako bežná akustická gitara.



Dnes (6. júla) uplynie od narodenia Johna Dopyeru 130 rokov.



"Ukázalo sa, že John Dopyera bol pripravený v pravom čase na pravom mieste a jeho geniálny vynález, rezofonická gitara, je aj po skoro sto rokoch stále aktuálny a najmä používaný. Okrem toho, že v ´predelektrických´ dobách pomocou rezonátorov mechanicky zosilnila zvuk gitary, priniesla aj nový charakteristický zvuk, ktorý sa udomácnil najmä v typicky amerických hudobných žánroch ako je bluegrass, country či blues do takej miery, že sa stal doslova neodmysliteľným," povedal pre TASR známy trnavský muzikant a publicista Peter "Bonzo" Radványi, ktorý pre Slovensko objavil a spopularizoval rezofonickú gitaru dobro.



John Dopyera (pôvodným menom Ján Dopjera) sa narodil 6. júla 1893 v Strážach na Záhorí. Detstvo prežil v Dolnej Krupej neďaleko Trnavy, kde bol jeho otec mlynárom. Keď mal 15 rokov, celá rodina sa aj spolu s jeho ďalšími deviatimi súrodencami vysťahovala v roku 1908 z ekonomických dôvodov do Ameriky.



Otec budúceho vynálezcu bol tiež súcim hudobníkom. Hral na husle, ktoré si dokonca sám vyrobil a do tohto umenia zasvätil aj svojho najstaršieho syna Jána. Ten ešte ako chlapec zhotovil v Dolnej Krupej pod otcovým dohľadom svoje prvé husle. V dvadsiatych rokoch minulého storočia si Ján, v tom čase už John Dopyera, otvoril spolu s bratmi v Los Angeles obchod s hudobnými nástrojmi.



John Dopyera mal v tom čase zaregistrovaných už niekoľko patentov, avšak z vyše štyroch desiatok vynálezov, ktoré si dal v USA patentovať bol najdôležitejším vynález rezofonickej gitary. Vznikla v časoch, keď gitaristi pociťovali potrebu zosilniť relatívne slabý zvuk svojho nástroja tak, aby ich bolo počuť aj pri hre s orchestrom.



Po mnohých neúspešných pokusoch a experimentoch zhotovil v lete 1926 prvý prototyp funkčnej rezofonickej gitary. V októbri toho istého roku si dal patentovať základnú ideu jej konštrukcie, ale až ďalším patentom z apríla 1927 sa prepracoval ku gitare so špeciálnou konštrukciou a designom, ako ju poznáme dnes. John Dopyera si zaregistroval názov pre spoločnosť The National String Instrument Corporation, spojil sa s investormi a novú gitaru začal vyrábať pod názvom National Tricone.



Ešte väčší úspech ale prišiel o dva roky neskôr, keď si John Dopyera po rozchode s firmou National založil spolu s bratmi novú firmu Dopyera Brothers Manufacturing Company a 29. júna 1929 si dal patentovať svoj najslávnejší vynález - rezofonickú gitaru s dreveným telom a s jedným veľkým rezonátorom. Pomenovali ju podľa začiatku prvých slabík názvu ich firmy ´dobro´.



Rezofonická gitara dobro, ktorá sa považuje za súčasť amerického kultúrneho dedičstva, sa postupne rozšírila do celého sveta. Siahli po aj legendárni rockoví gitaristi ako Eric Clapton, Mark Knopfler, Johnny Winter či John Fogerty. Avšak skutočnosť, že jej vynálezca John Dopyera pochádzal zo Slovenska bola dlhé desaťročia prakticky neznáma.



"O slovenskom pôvode Johna Dopyeru sa mohla verejnosť prvýkrát dozvedieť z článku, ktorý vyšiel v trnavskom mesačníku Kultúra a život Trnavy v júni 1989, teda až rok po vynálezcovej smrti," pripomenul Peter "Bonzo" Radványi.



John Dopyera, ktorý sa na Slovensko už nikdy nevrátil, zomrel 3. januára 1988 v Grants Pass, v štáte Oregon vo veku 94 rokov.



Jeho vynález ocenili nielen samotní muzikanti, ktorí mu venovali svoje albumy či jednotlivé skladby, ale rovnako po smrti sa mu dostalo mnohých pôct. Napríklad Medzinárodná bluegrassová asociácia (IBMA) mu na jeseň roku 2005 udelila špeciálnu Cenu za významný počin.



Vynálezcu dobra ocenili aj na Slovensku, kde mu v roku 2003 pri príležitosti 110. výročia narodenia udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam.



Najväčším ocenením Johna Dopyeru a jeho vynálezu je však medzinárodný hudobný festival Dobrofest, ktorý je venovaný jeho pamiatke. Festival, svojim ideovým a hudobným zameraním jediný na svete, spoluzakladal v roku 1992 muzikant Peter "Bonzo" Radványi. Tento rok, v roku 130. výročia narodenia Johna Dopyeru sa Dobrofest uskutoční v Trnave v dňoch od 23. do 25. augusta.