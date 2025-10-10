< sekcia Magazín
Zomrel legendárny britský spevák a gitarista
Kapela pokračovala vo vystupovaní až do roku 2018, keď ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 10. októbra (TASR) - Britský spevák a gitarista John Lodge, dlhoročný člen anglickej kapely The Moody Blues, zomrel vo veku 82 rokov, oznámila jeho rodina. Lodge, ktorý sa k rockovej kapele pripojil dva roky po jej založení v roku 1964, zomrel „nečakane“ v kruhu svojich blízkych, informuje tlačová agentúra AFP.
„S najhlbším smútkom musíme oznámiť, že John Lodge, náš milovaný manžel, otec, starý otec, svokor a brat, nás náhle a nečakane opustil,“ uviedla jeho rodina.
„Ako vie každý, kto poznal tohto veľkorysého človeka, najdôležitejšia bola pre neho trvalá láska k jeho manželke Kirsten a jeho rodine, nasledovaná vášňou pre hudbu a vierou,“ uviedli pozostalí vo vyhlásení. V rodinnom ozname sa ďalej uvádza, že umelec „pokojne odišiel v kruhu svojich blízkych.
Spolu so spevákom Justinom Haywardom sa Lodge, rodák z Birminghamu, pridal k skupine The Moody Blues v roku 1966 po odchode Dennyho Lainea a Clinta Warwicka.
Spolu s ostatnými zakladateľmi skupiny - Mikeom Pinderom, Rayom Thomasom a Graemom Edgeom - sa pridal k psychedelickému rockovému hnutiu konca 60. rokov a po desaťročia sa tešili úspechu.
Album „Days of Future Passed“ z roku 1967 je považovaný za jeden z prvých koncepčných albumov rockovej hudby, zatiaľ čo na nasledujúcom albume „In Search of the Lost Chord“ z roku 1968 sa skupina vydala smerom k ďalším experimentom.
Medzi hity skupiny The Moody Blues patria skladby Go Now, Nights in White Satin, Question, Your Wildest Dreams a Isn't Life Strange. Kapela pokračovala vo vystupovaní až do roku 2018, keď ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.
„S najhlbším smútkom musíme oznámiť, že John Lodge, náš milovaný manžel, otec, starý otec, svokor a brat, nás náhle a nečakane opustil,“ uviedla jeho rodina.
„Ako vie každý, kto poznal tohto veľkorysého človeka, najdôležitejšia bola pre neho trvalá láska k jeho manželke Kirsten a jeho rodine, nasledovaná vášňou pre hudbu a vierou,“ uviedli pozostalí vo vyhlásení. V rodinnom ozname sa ďalej uvádza, že umelec „pokojne odišiel v kruhu svojich blízkych.
Spolu so spevákom Justinom Haywardom sa Lodge, rodák z Birminghamu, pridal k skupine The Moody Blues v roku 1966 po odchode Dennyho Lainea a Clinta Warwicka.
Spolu s ostatnými zakladateľmi skupiny - Mikeom Pinderom, Rayom Thomasom a Graemom Edgeom - sa pridal k psychedelickému rockovému hnutiu konca 60. rokov a po desaťročia sa tešili úspechu.
Album „Days of Future Passed“ z roku 1967 je považovaný za jeden z prvých koncepčných albumov rockovej hudby, zatiaľ čo na nasledujúcom albume „In Search of the Lost Chord“ z roku 1968 sa skupina vydala smerom k ďalším experimentom.
Medzi hity skupiny The Moody Blues patria skladby Go Now, Nights in White Satin, Question, Your Wildest Dreams a Isn't Life Strange. Kapela pokračovala vo vystupovaní až do roku 2018, keď ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.