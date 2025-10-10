Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zomrel legendárny britský spevák a gitarista

Na archívnej snímke John Lodge s manželkou. Foto: TASR/AP

Kapela pokračovala vo vystupovaní až do roku 2018, keď ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.

Londýn 10. októbra (TASR) - Britský spevák a gitarista John Lodge, dlhoročný člen anglickej kapely The Moody Blues, zomrel vo veku 82 rokov, oznámila jeho rodina. Lodge, ktorý sa k rockovej kapele pripojil dva roky po jej založení v roku 1964, zomrel „nečakane“ v kruhu svojich blízkych, informuje tlačová agentúra AFP.

„S najhlbším smútkom musíme oznámiť, že John Lodge, náš milovaný manžel, otec, starý otec, svokor a brat, nás náhle a nečakane opustil,“ uviedla jeho rodina.

„Ako vie každý, kto poznal tohto veľkorysého človeka, najdôležitejšia bola pre neho trvalá láska k jeho manželke Kirsten a jeho rodine, nasledovaná vášňou pre hudbu a vierou,“ uviedli pozostalí vo vyhlásení. V rodinnom ozname sa ďalej uvádza, že umelec „pokojne odišiel v kruhu svojich blízkych.

Spolu so spevákom Justinom Haywardom sa Lodge, rodák z Birminghamu, pridal k skupine The Moody Blues v roku 1966 po odchode Dennyho Lainea a Clinta Warwicka.

Spolu s ostatnými zakladateľmi skupiny - Mikeom Pinderom, Rayom Thomasom a Graemom Edgeom - sa pridal k psychedelickému rockovému hnutiu konca 60. rokov a po desaťročia sa tešili úspechu.

Album „Days of Future Passed“ z roku 1967 je považovaný za jeden z prvých koncepčných albumov rockovej hudby, zatiaľ čo na nasledujúcom albume „In Search of the Lost Chord“ z roku 1968 sa skupina vydala smerom k ďalším experimentom.

Medzi hity skupiny The Moody Blues patria skladby Go Now, Nights in White Satin, Question, Your Wildest Dreams a Isn't Life Strange. Kapela pokračovala vo vystupovaní až do roku 2018, keď ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.
.

