John Milton pred 358 rokmi predal Stratený raj za desať libier

Bratislava 27. apríla (TASR) – Biblický epos Stratený raj (Paradise lost) básnika Johna Miltona je považovaný za jedno z najväčších literárnych diel napísaných v anglickom jazyku. Vyšlo v roku 1667 a hneď zaznamenalo priaznivý ohlas.



John Milton ho vytvoril už ako slepý. Bol bez práce a zápasil s finančnými problémami. Básnik začal svojej rodine diktovať dielo, ktoré sa navždy zapísalo do dejín umenia. Po dokončení predal Milton autorské práva londýnskemu vydavateľovi Samuelovi Simmonsovi (1640 – 1687) za 5 libier a ďalších 5 libier dostal za predaj každého z troch nasledujúcich vydaní. Z prvého vydania tak získal 10 libier.



Stalo sa tak 27. apríla 1667, teda v nedeľu uplynie 358 rokov od okamihu, keď sa Stratený raj vydal na púť k čitateľom.



„Príbeh, ktorý Milton spracoval v Stratenom raji, je všeobecne známy, preto čitateľ eposu môže svoju zvedavosť z jeho skončenia presmerovať do estetickej oblasti. Má príležitosť vychutnávať nuansy Miltonovho básnického jazyka pri opise diania v Pandemoniu pred stvorením človeka, alebo byť priamo účastný na udalostiach v Raji až pokým z neho neboli vyhnaní prví ľudia,“ povedal pre TASR Marián Andričík, vysokoškolský učiteľ, literárny vedec a prekladateľ, ktorý Stratený raj prebásnil do slovenčiny.



Ide dokonca o prvý slovenský preklad tohto legendárneho diela. Vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Modrý Peter a Andričík zaň získal viacero ocenení, medzi nimi aj Krištáľové krídlo.



„Popri etických otázkach poslušnosti, hriechu a trestu, ktoré stoja v centre príbehu, sú nemenej zaujímavé alúzie na Miltonove osobné tragédie, napríklad na stratu zraku, či búrlivé spoločenské dianie na území Anglicka v 17. storočí,“ doplnil Marián Andričík, ktorý pôsobí ako prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



John Milton sa narodil 9. decembra 1608 v Londýne. Pôvodne sa mal stať duchovným, napokon sa však venoval štúdiu teológie, filozofie, umenia a jazykov. Šesť rokov strávil samoštúdiom a zaraďuje sa medzi najvzdelanejších literátov svojej doby. Taliančinu podľa svedkov ovládal ako rodený Talian, v mladých rokoch strávil niekoľko mesiacov v Ríme či Florencii. Stretol sa tu dokonca s astronómom Galileom Galileim.



Milton bol obdivovateľom antickej tragédie, čo potvrdzujú i jeho vlastné slová: „Tragédia v jej antickej podobe bola odjakživa tým najvážnejším, najmorálnejším a najprospešnejším zo všetkých literárnych žánrov.“



V roku 1642 sa oženil s Mary Powellovou, s ktorou mal štyri deti. Následkom komplikácii pri pôrode najmladšej dcéry však Miltonova manželka v roku 1652 zomrela, čo básnika hlboko zasiahlo, rovnako ako smrť jeho jediného syna vo veku 15 mesiacov. Od roku 1652 bol Milton celkom slepý pravdepodobne v dôsledku glaukómu. Znovu sa oženil v roku 1656, no po dvoch rokoch ovdovel. Jeho tretia manželka Elizabeth Minshullová sa oňho starala až do jeho smrti 8. novembra 1674.



Zásadné Miltonovo dielo Stratený raj vyšlo prvý raz v roku 1667 v desiatich zväzkoch. Andričíkov preklad vychádza z druhého vydania z roku 1674, ktoré pozostávalo z dvanástich kníh a obsahovalo viac než 10-tisíc veršov. V rokoch 1732 až 1900 bol Stratený raj na zozname kníh, ktoré katolícka cirkev zakázala čítať. Do českého jazyka bol preložený už v rokoch 1811 a 1911, na slovenský preklad čakalo dielo až do 21. storočia.



Marián Andričík preložil vzápätí do slovenčiny aj ďalšie dve knihy, ktorými Milton na sklonku svojho života nadviazal na Stratený raj: Miniepos Vrátený raj (Paradise Regained) a veršovanú drámu Samson bojovník (Samson Agonistes).