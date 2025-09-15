< sekcia Magazín
Jolany sa radšej vyjadrujú skutkami ako slovami
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Ženské meno Jolana má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je "dobré dievča". Na slovenskom území je toto meno menej zaužívané. Jeho nositeľky oslovujeme Joli, Jolka, Jolanka.
Jolany, ktoré majú meniny 15. septembra, sa radšej vyjadrujú skutkami ako slovami. Majú pozoruhodnú pamäť a sú príkladne taktné. Jolanky sú dobré spoločníčky a očarujúce hostiteľky. Svoje spoločenské a pracovné kontakty dokážu inteligentne využiť vo svoj prospech. V partnerských vzťahoch sú vnímavé a opatrné. Ich zdravie je priemerné. Neprospieva im hlavne prepracovanie a nedostatok spánku. Stravou by si mali dopĺňať vitamíny D a E.
Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Neptún. Ich šťastné farby sú svetlozelená a fialová. Ochranné rastliny pľúcnik a ruža, kamene rubín a smaragd.
