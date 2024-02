Josef Hasil, prezývaný Kráľ Šumavy, sa narodil pred 100 rokmi

Zábrdí/Bratislava 8. februára (TASR) - Najznámejším prevádzačom cez hranice totalitného Československa do západného Nemecka je historikmi dodnes označovaný Josef Hasil. Štátna bezpečnosť (ŠtB) mu pre jeho nepolapiteľnosť dala legendárnu prezývku "Kráľ Šumavy". Vo štvrtok 8. februára uplynie od jeho narodenia 100 rokov.



Cez hranice sa mu podarilo previesť stovky ľudí túžiacich po slobode. Raz ho predsa len chytili. Dostal deväť rokov, no po roku sa mu podarilo uniknúť. Okrem prirodzenej šikovnosti za to vďačil najmä vynikajúcemu sluchu a nízkemu vzrastu, takže bol pre stráže pomerne nenápadný. Pri úteku tak využíval svoje danosti rovnako ako pri prevádzaní ľudí na Západ.



Josef Hasil sa narodil 8. februára 1924 v obci Zábrdí pri Prachaticiach do chudobnej rodiny ako siedme z ôsmich detí. Otec rodinu opustil, keď mal malý Josef päť rokov. Skromné pomery, v ktorých vyrastal, sa prejavili aj na jeho povahe. Podľa pamätníkov išlo o veľmi skromného človeka s veľkým srdcom.



Počas druhej svetovej vojny ho protektorátny režim nasadil na nútené práce do Bavorska. Ušiel a dal sa k partizánom. Keď sa skončila vojna, nastúpil do Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) a stal sa pohraničníkom na nemeckej a sčasti rakúskej hranici. Po komunistickom puči vo februári 1948 začal pomáhať ľuďom s útekom na Západ. Nesúhlasil s prevratom a následne ho pobúrila aj záhadná marcová smrť ministra zahraničných vecí Jana Masaryka.



Na základe udania odsúdil Hasila 2. februára 1949 neslávne známy sudca Karel Vaš na deväť rokov väzenia. Najprv ho väznili na Boroch a neskôr v Českom Jiřetíne, odkiaľ ho spolu s ostatnými väzňami vozili pracovať do uhoľných baní pri Moste. So spoluväzňom sa mu po približne roku za mrežami podarilo ujsť rovno pred očami ozbrojeného dozorcu krátko po vyfáraní z bane.



Po prechode bavorských hraníc nadviazal s bratom Bohumilom spoluprácu s americkou spravodajskou službou CIC, predchodkyňou CIA. Stal sa tzv. agentom – chodcom. V tom čase sa naplno rozvinula jeho kariéra legendárneho prevádzača. Okrem bežných rodín pomáhal uniknúť za hranice aj viacerým politikom, ktorí sa znepáčili režimu.



Napriek tomu, že jeho nikdy nechytili, brat Bohumil, ktorý mu pri prevádzačstve pomáhal, také šťastie nemal. V septembri 1950 ho pri jednej z akcií zastrelili.



Po vzniku železnej opony musel "Kráľ Šumavy" z Československa zmiznúť. Cez hranicu prevádzal ľudí do roku 1953. O rok neskôr emigroval do Spojených štátov, kde sa oženil s Eliškou Pokornou. Až do smrti žil v Chicagu. V Čechách bol naposledy v roku 1993. Kvôli podlomenému zdraviu by už ďalšiu cestu podľa vlastných slov nezvládol.



V USA prešiel viacerými povolaniami, pracoval napríklad ako kreslič v automobilke General Motors. Aktívne pôsobil aj v českých spolkoch a farnostiach.



Josef Hasil zomrel 15. novembra 2019 ako 95-ročný. V roku 2001 ho prezident Václav Havel vyznamenal medailou Za hrdinstvo a o 22 rokov neskôr mu bol udelený štatút účastníka odboja a odporu proti komunizmu in memoriam.



Na základe jeho životného príbehu vznikol už v roku 1959 v duchu vtedajšej doby film Kráľ Šumavy. Podľa Hasila je však snímka plná nezmyslov.



V roku 2000 dokončila režisérka a scenáristka Kristína Vlachová, ktorá sa venovala životu Josefa Hasila dlhých 30 rokov, dokumentárny film Správa o Kráľovi Šumavy. O 22 rokov neskôr vznikol televízny seriál Kráľ Šumavy: Fantóm temného kraja režiséra Davida Ondříčka.



O šumavskom hrdinovi vzniklo aj viacero literárnych diel. V roku 2012 vyšiel napríklad historický román Návrat kráľa Šumavy od Davida Jana Žáka, ktorý sa dočkal aj komiksovej podoby.







Zdroj: pametnaroda.cz irozhlas.cz