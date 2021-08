Jubilant Ján Baláž: Hudba je spôsob môjho života

Nitra/Bratislava 24. augusta (TASR) – V roku 1967 sa Ján Baláž podieľal na založení kapely Modus, avšak väčšina ľudí spája jeho meno s ikonou slovenskej a českej hudobnej scény, legendárnou skupinou Elán, ktorej členom sa stal na jeseň 1980.



„Hudba je spôsob môjho života. Kvalitná hudba neznamená, že musí byť za každú cenu aj populárna. Ale citlivý človek to rozozná," povedal pre TASR známy gitarista, spevák a skladateľ Ján Bálaž. Od jeho narodenia uplynie v utorok 24. augusta 70 rokov.



Ján Baláž sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre. V detstve navštevoval ľudovú školu umenia, kde sa sedem rokov učil hrať na husle. „Prvá kapela, čo ma naozaj oslovila po hudobnej aj výrazovej stránke bola The Beatles," zaspomínal si Ján Baláž.



Aj pod vplyvom bratislavských bigbítových hráčov postupne vymenil husle za gitaru. V roku 1967 založil skupinu, ktorá o rok neskôr začala používať názov Modus. Hudobné zoskupenie prešlo viacerými obmenami - hralo najprv coververzie populárnych hitov konca šesťdesiatych rokov, neskôr sa venovalo pôvodnej slovenskej hudbe. Ján Baláž hral na gitaru a basgitaru v rokoch 1967-1972 a taktiež v rokoch 1974–1975.



Od roku 2014 hrá Modus v novej zostave, v ktorej v súčasnosti okrem Jána Baláža (gitara, spev) nechýba ani ďalší z pôvodných členov Ľubo „Kyslík" Stankovský (bicie, spev). Ďalšími hudobníkmi sú Juraj Zaujec (gitara, spev) a Pavol Bartovic (klávesy, spev). Ich posledný album ReGenerácia (2018) je zostavený z desiatich skladieb pričom skladbu Láska lieči naspieval práve Ján Baláž. Na margo aktuálnej spolupráce s kolegami poznamenal: „Je to partia výborných muzikantov a našou prvoradou ambíciou je robiť kvalitnú hudbu."



Umelec je neodmysliteľne spätý aj so skupinou Elán, ktorá vznikla v roku 1968. Spočiatku fungovala ako voľná formácia, s ktorou spolupracovali rôzni hudobníci. Hrávali v stredoškolských a vysokoškolských kluboch v Bratislave aj v zahraničí.



Hoci sa so zakladajúcimi členmi Elánu poznal Ján Baláž ešte z mládežníckych čias aj prostredníctvom svojho brata Zdena, ktorý skupinu spolu s Jozefom Rážom, Vašom Patejdlom a Jurajom Farkašom založil, k Elánu sa pripojil až v roku 1980. Je autorom hudby veľmi známych skladieb ako napríklad Vymyslená, Tuláci v podchodoch, Kráľovná bielych tenisiek, Zaľúbil sa chlapec, Neviem byť sám, Od Tatier k Dunaju, Van Goghovo ucho, Bosorka, Sestrička z Kramárov, Amnestia na neveru, Zanedbaný sex, Prístav nádeje alebo Iba ty ma vieš. Na otázku, ktorý je jeho najobľúbenejší hit odpovedal: „Ja to hovorím ako rodič - všetky moje deti mám rovnako rád, ale ostatní si môžu vybrať."



Ján Baláž sa podieľal tiež na nahrávaní hudby k filmu Fontána pre Zuzanu (1985) a jeho tretiemu pokračovaniu (1999). Taktiež zložil hit Dávej, ber ako aj ostatné skladby k snímke Kamarád do deště (1988). Spolu s Jozefom Rážom a dnes už bývalými Elánistami Martinom Karvašom a Gabrielom Szabom sa predstavil aj v hudobnom filme Rabaka (1989) režiséra Dušana Rapoša. Ide o príbeh skupiny, ktorá sa rozhodne, že bude opäť koncertovať, a tak sa usiluje zostaviť nový program pod názvom Návrat malého princa.



Ako gitarista, spevák a vokalista sa angažoval aj pri nahrávaní albumu s názvom The Buttons & Friends (2021) bratislavskej bigbítovej skupiny The Buttons. Súčasne bol zvukovým a hudobným režisérom a stal sa aj producentom tohto CD.



Za úspechom skupiny Elán vidí skutočnosť, že jej členovia sú dobrá a inteligentná partia, ktorá dokáže spolu pracovať a nerieši nepodstatné veci. „Samozrejme nie sme ani leniví, ani namyslení a sme dobrý ´teamwork´. Snažíme sa veci dotiahnuť do najvyššej možnej miery. Naším heslom je ´čo nie je dobré, je zlé´," povedal pre TASR jubilant Ján Baláž.