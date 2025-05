Jubilant Jan Saudek: Vrcholom mojej kariéry je, že som prežil

Praha/Bratislava 13. mája (TASR) - Vystavoval v najprestížnejších galériách sveta a patrí k najosobitejším postavám českej fotografie. Jeho fotografie sú charakteristické originálnymi kompozíciami s využitím farieb a otvorene provokatívnym charakterom. Aj vďaka nim bol Jan Saudek v neustálom spore s komunistickým režimom. V utorok 13. mája sa legendárny český fotograf dožíva 90 rokov.



Jan Saudek sa narodil 13. mája 1935 v Prahe ako o niekoľko minút mladšie dvojča dnes už nebohého popredného komiksového tvorcu Karla Saudka. Pochádzali z rodiny bankového prokuristu Gustava Saudka a jeho manželky Pavlíny Saudkovej. Kvôli židovskému pôvodu počas 2. svetovej vojny skončila rodina v koncentračných táboroch. Otca nacisti odviedli do Terezína a Jana s jeho bratom deportovali do špeciálneho koncentračného tábora určeného pre dvojčatá.



„Ľudsky mi bol inšpiráciou určite môj otec. Bol to muž minulého, vlastne už predminulého storočia, pokorný, vľúdny. A rovný chlap. I keď prežil hrôzy vojny, nič z toho ho nezlomilo a k nikomu necítil zášť. Čo sa týka fotografií, veľmi dôležitý pre mňa bol okamžik, keď sa mi do ruky dostal katalóg The Family of Man kurátora Edwarda Steichena. Vtedy som si vysníval, že tiež chcem urobiť kroniku ľudskej rodiny,“ uviedol jubilujúci umelec Saudek. Vyjadrenie fotografa pre TASR sprostredkovala pražská Galerie Kmoch.



V povojnových rokoch študoval na grafickej škole v Prahe. Jeho záujem o maľbu zmenil v roku 1950 prvý fotoaparát Kodak Beau Brownie. V rovnakom roku začal pracovať ako produkčný fotograf v tlačiarňach. O rok neskôr už vytváral prvé autorské fotografie.



Vo svojej fotografickej tvorbe využíval aj špecifickú metódu kolorovania, vďaka čomu získavali jeho snímky jedinečnú atmosféru a originálny rukopis. Svoju prvú výstavu predstavil verejnosti v 50. rokoch minulého storočia v pražskom Divadle na zábradlí. V tomto období fotil len ľudí, s ktorými mal vytvorený citový vzťah.



V 60. rokoch 20. storočia odletel do Spojených štátov (USA) a zoznámil sa s Hughom Edwardsom, vedúcim oddelenia fotografie v Inštitúte umenia v Chicagu. V roku 1972 „objavil", ktorá sa stala symbolom nachádzajúcim sa ako pozadie takmer vo všetkých jeho neskorších dielach - teda slávne okno a špinavá plesnivá stena.



Jan Saudek spolupracoval s galériou Jacques Baruch Gallery v Chicagu, s Galériou Torch v Amsterdame a od roku 1990 i s amsterdamským nakladateľstvom Art Unlimited. V rokoch 1989 - 1991 robil aj módne fotografie pre japonskú firmu Matsuda.



V roku 1990 ho vyznamenali francúzskym titulom Chevalier des Arts et Lettres (Rytier umenia a písomníctva). Francúzsky režisér Jerome de Missolz o ňom nakrútil krátky film s názvom Jan Saudek - český fotograf.



V polovici 90. rokov minulého storočia venoval viac pozornosti maľovaniu v snahe preniesť na plátno dôležité motívy zo svojich fotografií. V roku 1998 vyšla v Los Angeles najrozsiahlejšia retrospektíva jeho fotografií a malieb.



Rok 2002 priniesol vydanie monografie Jan Saudek: Realities, ktorá mapuje viac ako 30 rokov umelcovej životnej cesty fotografiou. V roku 2006 dostal vyznamenanie Artis Bohemiae Amicis za šírenie dobrého mena vlasti v zahraničí. V októbri 2019 si prevzal medailu za zásluhy z rúk českého prezidenta Miloša Zemana.



„Vrcholom mojej kariéry bezpochyby je, že som prežil. A že aspoň pár z tých mojich fotografií snáď niekomu niečo málo povedalo. Dobrá fotografia sa pozná podľa toho, že prečká päťdesiat rokov. Že sa na ňu dokážete i po čase pozerať. A niektoré z tých svojich, keby som videl urobené iným autorom, tak by som nahnevane kopal nožičkami,“ prezradil pre TASR Saudek.



Umelecká verejnosť si 13. mája pripomenie aj nedožité 90. výročie od narodenia Janovho dvojčaťa Karla – zakladateľa českého komiksu. Jeho kariéra v tomto umeleckom smere sa výrazne rozbehla v roku 1966, keď dostal príležitosť spolupracovať na filme Kdo chce zabít Jessii?. Bol tiež autorom komiksového cyklu o krásnej lekárke Muriel. Po roku 1968 však už druhý hotový diel tohto komiksu nevyšiel. Podľa postavy Muriel je pomenovaná aj každoročne udeľovaná cena Českej akadémie komiksu.



V roku 1971 sa ešte podieľal aj na filme Čtyři vraždy stačí, drahoušku, následne však bol odstavený komunistickým režimom. Komiksov sa nevzdával a od roku 1979 pôsobil ako undergroundový umelec. Z tohto obdobia pochádza napríklad hrdinský príbeh Arnal, ktorý sa stal najprekladanejším českým komiksom vôbec. Ilustroval i titulné stránky komiksových magazínov Kometa a zošitových príbehov Boba Hurikána.



V roku 2006 utrpel Karel Saudek nehodu a upadol do kómy. Po desiatich rokoch strávených v nemocnici v bezvedomí 25. júna 2015 zomrel.