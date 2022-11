Jubilant Paulovič: Deti by sme mali vychovávať k umeniu, inak zvlčia

Na snímke herec a režisér divadelnej hry "Najstaršie remeslo" Ľubomír Paulovič počas tlačovej konferencie 17. septembra 2014 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Prašice/Bratislava 7. novembra (TASR) – Medzi jeho obľúbené role, s ktorými sa vžil na divadelných doskách i filmovom plátne bola postava Caligulu v rovnomennej hre či postava Tóna Haranta vo filme Otec (1981). Vraví, že tvorbu pre deti a mládež zanedbávame a mali by sme ako deti, tak aj mládež vychovávať k umeniu, k prežívaniu pozitívnych emócii, inak budú bezcitné a zvlčia.V pondelok 7. novembra sa dožíva životného jubilea 70 rokov charizmatický slovenský divadelný a filmový herec a režisér Ľubomír Paulovič. Stvárnil rozličné postavy v kultových filmoch ako napríklad Noční jazdci, Pásla kone na betóne, vo filmovom spracovaní opery Juro Jánošík, Na krásnom modrom Dunaji, Pomocník, Soľ nad zlato, Nedodržaný sľub a v mnohých ďalších.," vyznal sa pre TASR pri príležitosti svojho životného jubilea.Ľubomír Paulovič sa narodil 7. novembra 1952 v obci Prašice ležiacej v okrese Topoľčany. Herectvo ho uchvátilo už v detskom veku a ako jedenásťročný si zahral princa v rozprávke Radúz a Mahuliena. Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave nastúpil v roku 1977 do Divadla Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo) v Martine.V roku 1984 sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), odkiaľ v roku 1996 odišiel. V rokoch 1997 až 1998 bol umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Potom pôsobil na voľnej nohe, venoval sa divadelnej a televíznej réžii. V rokoch 2006 až 2010 zastával funkciu starostu vo svojej rodnej obci. V súčasnosti je opäť členom Činohry SND.Na javisku stvárnil Ľubomír Paulovič desiatky divadelných postáv. Odkedy začal vnímať ako chlapec, neskôr ako dospievajúci a študujúci človek umelecký svet, za vzory mal svojich kolegov i budúcich partnerov. "," konkretizuje Ľubomír Paulovič.Podľa neho od každého z nich sa dá v rámci hereckej profesie niečo naučiť a pritom to nemusia byť len hviezdy. "," prezradil umelec.Ľubomír Paulovič účinkoval v takmer troch stovkách televíznych relácii a v približne tridsiatich celovečerných filmoch. Spomenúť možno snímky Noční jazdci (1981), Pásla kone na betóne (1982), Hody (1987), Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), ...kone na betóne (1995), Ženy môjho muža (2009), Pokoj v duši (2009), Nedodržaný sľub (2009), Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (2010), Mŕtvola musí zomrieť (2011) či Budiž světlo (2019). Na televíznych obrazovkách sa objavil napríklad v seriáloch Na baňu klopajú (1981), Záchranári (2003), Panelák (2008), Keby bolo keby (2009), Prázdniny (2017, 2020) alebo Delukse (2021).V akčnom filme americkej produkcie Peacemaker (1997) si zahral menšiu postavu gangstera. Časť z filmu sa nakrúcala v historickom centre Bratislavy. "," povedal pre TASR jubilant.Okrem herectva si Ľubomír Paulovič vyskúšal aj réžiu. V Slovenskej televízii (STV) režíroval televíznu inscenáciu Maškaráda (1994), filmy Pod agátmi (1995), Zuzka Turanová (1995) a Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi (1995). Ako režisér sa podpísal tiež pod niekoľko divadelných inscenácií v bratislavskom Divadle Nová scéna a vo zvolenskom DJGT. Režíroval vo všetkých profesionálnych divadlách na Slovensku. V roku 2017 získal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo.Ľubomír Paulovič je druhý raz ženatý, s prvou manželkou má dcéry Veroniku a Terezu, z druhého manželstva má dcéru Dominiku.