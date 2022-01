Jubiluje herečka Eva Mária Chalupová, u kolegov známa ako bonžurka

Na archívnej snímke herečka Eva Mária Chalupová (Lillian) počas tlačovej konferencie k premiére tragikomédie s názvom Najstaršie remeslo na Novej scéne v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Bystrička/Bratislava 29. januára (TASR) - Hoci ju na samom začiatku očaril balet, boli to práve divadelné dosky a filmové plátno, ktorým zasvätila svoj profesionálny život. Evu Máriu Chalupovú, dlhoročnú členku Činohry Slovenského národného divadla (SND), poznajú diváci z mnohých inscenácií a filmov.V sobotu 29. januára oslavuje herečka a nadšená recitátorka Eva Mária Chalupová, ktorú francúzski novinári označili za československú Brigitte Bardotovú, 80 rokov.Eva Mária Chalupová sa narodila 29. januára 1942 v obci Bystrička neďaleko Martina. Rodičia - otec hrával na husliach a mama na klavíri - viedli aj svojich päť detí od útleho detstva k umeniu. Malá Eva Mária chodila najskôr na klavír, neskôr sa učila hrať na husliach i harmonike a navyše od malička veľmi rada tancovala.zaspomínala si pred mikrofónom RTVS.Divadlo si muselo na Evu Máriu Chalupovú chvíľu počkať, pretože na samom začiatku študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave klasický balet. Ale už počas stredoškolských štúdií filmovala a do príchodu na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) účinkovala v troch filmoch.Herečka, ktorej životné motto znie "Krása spasí svet", našla v umení nielen radosť, ale aj vytúženú profesiu.vyznala sa pred mikrofónom. A Eva Mária Chalupová takých profesorov aj mala. Prvé dva roky študovala u profesora Mikuláša Hubu, aby sa po prerušení štúdia vrátila do triedy profesora Karola L. Zachara, pričom javiskovú reč ju učil Viliam Záborský.Štúdium herectva na vysokej škole totiž po dvoch rokoch na jeden rok prerušila, pretože so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom (SĽUK) absolvovala tri veľké turné po Francúzsku a takmer pol roka vystupovala v jednom parížskom divadle.Po získaní diplomu na VŠMU sa v roku 1966 vrátila späť do Paríža už ako stážistka medzinárodnej univerzity Divadla národov. Keďže v tom období moderovala televíznu reláciu STV Hitparáda, žila aj pracovala striedavo v Bratislave i v meste na Seine.Začiatkom 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna. Medzi iným s kolegami naštudovala drámu Manon Lescaut, ktorá sa reprízovala rekordných stopäťdesiatkrát. Po siedmich rokoch prišla v roku 1978 ponuka z Činohry SND. Na jej scéne vytvorila množstvo postáv, ktoré sa vyznačovali kultivovanosťou javiskovej reči a pohybu. Kolegovia ju volajú dlhé roky "bonžurka", pretože keď medzi nich prichádza zdraví ich svojim typickým francúzskym "bonjour", pridávajúc k pozdravu šarmantný úsmev.Často sa objavovala aj vo filme. Diváci si ju môžu pamätať napríklad z drám Pokorené rieky (1961, réžia František Žáček) a Červené víno (1976, r. Andrej Lettrich) alebo z komédií Stratená dolina (1976, r. Martin Ťapák) a Utekajme, už ide! (1986, r. Dušan Rapoš). Na televíznych obrazovkách mohli herečku diváci vidieť tiež v seriáloch Povstalecká história, Kutyil s.r.o., či Panelák.Eva Mária Chalupová účinkovala aj v americkej vojnovej dráme Uprising (Povstanie, 2001, r. Jon Avnet) po boku známych zahraničných hercov, ako napríklad Leelee Sobieski, David Schwimmer, Jon Voight či Donald Sutherland.V aktuálnej divadelnej sezóne 2021/2022 vystupuje ako hosť na doskách Činohry SND v úlohe dámy v komédii Tak sa na mňa prilepila, v hre Leni ako Bertha a v rozprávke Ľubomíra Feldeka pre malých i veľkých Ako sa Lomidrevo stal kráľom stvárňuje jubilantka Eva Mária Chalupová Lomidrevovu matku.