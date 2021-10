Jubiluje Martin Šulík, spomienka patrí šansoniérke Hegerovej

Bratislava 20. október (TASR) – Začínala ako divadelná herečka v Žiline, ale vďaka svojmu nezameniteľnému hlasovému prejavu sa stala speváčkou. Mnohé piesne v jej podaní ako napríklad Levandulová, Čerešne, Lásko prokletá či Vana plná fialek, sa stali hitmi. HANA HEGEROVÁ, prezývaná aj "česká Piaf", by sa 20. októbra dožila 90 rokov.



V roku 1740, teda presne pred 281 rokmi, nastúpila na trón v Rakúsko-Uhorsku Mária Terézia. Táto schopná a aktívna panovníčka porodila 16 detí a zvládla aj štátnické záležitosti. Zreformovala starý administratívny, vojenský a vzdelávací systém v ríši a pomocou šikovnej diplomacie a sobášnej politiky stabilizovala pozíciu svojej krajiny na mape Európy.



Na rozdiel od reálnej rakúsko-uhorskej monarchie sa vo fiktívnom svete Stredozeme odohráva príbeh Pán prsteňov. Ak vám neušlo jeho filmové spracovanie, iste si spomínate na rolu Aragorna. Stvárnil ju americko-dánsky herec VIGGO MORTENSEN. Bol už trikrát nominovaný na Oscara a dnes oslávi 63 rokov.



K oveľa staršej hereckej generácii patrí BELA LUGOSI. Maďar, ktorý sa preslávil v Hollywoode najmä ako predstaviteľ Draculu na striebornom plátne, sa narodil pred 139 rokmi.



Príležitostne pred kamerou, ale oveľa viac za ňou sa pohyboval režisér a scenárista MARTIN ŠULÍK. Medzi jeho najznámejšie snímky patria Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada, Krajinka, Orbis Pictus, či najnovší film Muž so zajačími ušami. Rodák zo Žiliny má 59 rokov.



Svetoznáma rakúska spisovateľka a dramatička ELFRIEDE JELINEK sa v roku 2004 stala nositeľkou Nobelovej ceny za literatúru. Film Pianistka, nakrútený podľa jej románu, si v roku 2001 odniesol tri ceny z festivalu v Cannes.



JEAN ARTHUR RIMBAUD napísal väčšinu veršov medzi 15. a 19. rokom svojho života. K prekliatym básnikom ho okrem tvorby zaraďuje aj búrlivý životný príbeh vrátane škandalózneho vzťahu s ďalším francúzskym poetom Verlainom. Od Rimbaudovho narodenia uplynulo dnes 167 rokov.



Dnes majú meniny tí, ktorých charakterizuje veľká emotívnosť, aktivita a rýchle reakcie. Mužské meno Vendelín je odvodené z nemeckého mena Wendelmar a znamená "polabský Slovan".



Obľúbencom rapovej scény je dnešný oslávenec a päťdesiatnik SNOOP DOGG. Hudobník, ktorý sa venuje aj hereckej kariére, má na konte hity ako Who Am I? (What's My Name?), Wiggle či Wet.



Klasikom rockového žánru bol ďalší americký spevák a skladateľ TOM PETTY. Dnes by sa dožil 71 rokov.