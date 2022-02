Jubilujúca speváčka Szabová: Najkrajším obdobím bolo narodenie synov

Na snímke plagát Orchestra Juraja Velčovského a Oľgy Szabovej zo 70-tych rokov, spoločne s Dušanom Grúňom, Petrom Vašekom, Sally Salingovou a Ernestom Oláhom 25. januára 2022. Foto: TASR - Ivan Kríž

Bratislava 1. februára (TASR) – Legendárna slovenská speváčka Oľga Szabová má 1. februára jubileum 80 rokov a pokiaľ jej to dovolí pandémia, plánuje ho neskôr aj osláviť. Umelkyňa žije skromne a keďže je upútaná na lôžko, stará sa o ňu jej starší syn Juraj. Narodenie svojich synov – Petra a Juraja – považuje za najkrajší okamih svojho života, vyznala sa pre TASR ikona orchestra Juraja Velčovského a manželka jeho zakladateľa.," povedala pre TASR Oľga Szabová.Okrem syna Juraja Velčovského mladšieho jej robia spoločnosť v skromnom domčeku v bratislavských Podunajských Biskupiciach dvaja psíkovia-orieškovia a zranená straka, o ktorú sa stará jej starší syn. Dom je vyzdobený plagátmi z čias najväčšej slávy orchestra Juraja Velčovského, s ktorým Oľgu Szabovú spájali nielen umelecké a profesionálne aktivity, ale predovšetkým dlhoročné manželstvo.," dodal pre TASR speváčkin starší syn Juraj. Okrem neho má Szabová jedinú vnučku po synovi Petrovi - Peťku, ktorú má podľa vlastných slov veľmi rada.Na oslavu maminho jubilea by chcel Juraj Velčovský pozvať Dušana Grúňa a ďalších známych hudobníkov z obdobia 60. až 70. rokov.Oľga Szabová sa narodila 1. februára 1942 v Bratislave. Naspievala stovky piesní. Autorom väčšiny z nich bol jej manžel, dirigent Juraj Velčovský, ktorý zomrel v decembri 2012. Spevu sa upísala na celý život, hoci pôvodne snívala o tom, že raz bude baletkou a uvažovala aj o štúdiu na obchodnej škole.V sedemnástich dostala ponuku spievať v Brne, v Orchestri Mirka Foreta, v ktorom hral vtedy aj jej budúci manžel. Vydala sa zaňho ako osemnásťročná. Neskôr si Juraj Velčovský založil vlastný orchester, s ktorým precestovali takmer všetky krajiny vtedy kapitalistickej západnej Európy. Popri Oľge Szabovej v orchestri spievali Sally Selingová, Karol Duchoň a Dušan Grúň. Prvé angažmán dostali vo Švajčiarsku v meste Montreux.Na obdobie, kedy jeho otec s mamou a celou kapelou ako prví mohli vycestovať zo socialistického Československa do zahraničia, spomína aj speváčkin syn Juraj Velčovský mladší. "," povedal Juraj Velčovský mladší pre TASR.Zahraničné angažmány trvali 22 rokov. Oľga Szabová sa pravidelne zúčastňovala na Bratislavskej lýre. Obsadzovala prvé priečky v anketách časopisov. Naspievala okolo 200 piesní len v Slovenskom rozhlase. Vo vydavateľstvách Opus a Supraphon jej vyšlo niekoľko desiatok singlov a v roku 1979 nahrala svoj jediný album. Spievala aj spolu s Orchestrom Karla Vlacha, s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu, vystupovala niekoľkokrát v známej televíznej relácii Televarieté.Najznámejšie hity boli Mendocino, Oblaky, oblaky a Dávno, tak dávno a ďalšie iné. Aktívne vystupovala Oľga Szabová aj v 90. rokoch 20. storočia, kedy účinkovala už aj so svojím synom Jurajom Velčovským mladším a nahrala svoje hity v modernejších úpravách. Spievala tiež vo vtedy obľúbenej televíznej relácii Repete.," prezradila TASR Oľga Szabová.V orchestri Juraja Velčovského pôsobilo viacero známych hudobníkov. V tomto roku by oslávil 19. júla svoje nedožité 80. narodeniny jeden z kľúčových hudobníkov orchestra – klavirista Ernest Oláh. Rodák z Lučenca, od ktorého smrti uplynie 24. decembra tento rok 20 rokov, bol pokladaný za jedného z najlepších džezových klaviristov sveta a označovali ho za slovenskú obdobu kanadskej ikony Oscara Petersona. S orchestrom Velčovského hrával cez 20 rokov. Oláh spoločne so Szabovou a Velčovským doprevádzali napr. koncertný program známej francúzsko-americkej herečky, speváčky a tanečníčky Josephine Baker.Oľga Szabová síce dosiahla úspechy na hudobnej scéne, no v rodinnom živote ju sprevádzali viaceré tragédie. Mala 21 rokov, keď sa jej otec zabil v aute, ktoré mu kúpila. V roku 2001 dostal jej mladší syn Peter v spánku mozgovú príhodu. Zomrel v roku 2011, keď bol dlhé roky v kóme. Rok po jeho úmrtí nasledovala smrť manžela.Súčasným speváčkam nechce Oľga Szabová nič odporúčať, bolo by to podľa nej ťažké. "," dodala speváčka a jubilantka Oľga Szabová.