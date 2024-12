Judita je uvážlivá

Bratislava 19. decembra (TASR) - Ženské meno Judita má hebrejský pôvod a v preklade znamená "hebrejka". Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku menej početného mena oslovujeme Juditka, Jud, Judka.



Judity, ktoré majú meniny 19. decembra, pôsobia odvážne. Rady udržiavajú kontakty so známymi a vedia ich aj šikovne využiť. Svoje správanie majú takmer vždy pod kontrolou, sú uvážlivé.



Od najútlejšieho detstva túžia po úspechu a poznatkoch. I preto sa z nich stávajú dobré študentky. Tvrdo idú za svojimi predstavami. Keď si niečo vezmú do hlavy, urobia všetko, aby to aj zrealizovali. Väčšinou si vyberú zamestnanie, v ktorom môžu viesť tím ľudí.



Priateľkám sa Juditky zdôverujú málo. V dospelosti nepodľahnú ľahko citovým vzplanutiam. V podstate majú skvelé zdravie, mali by sa však vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a potravinám, z ktorých sa priveľmi priberá.



Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Judity sú tyrkysová, zelená a biela. Ochranné rastliny valeriána a čakanka, ochranné kamene citrín a zafír.