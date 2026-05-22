Júlia a Juliána sú vznešené
Keďže Júlie, Juliány majú pevnú vôľu, dokážu prekonať mnohé životné ťažkosti.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Ženské meno Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom "vlasatá, mladá". Meno Juliána má latinský pôvod, s významom "patriaca rímskemu rodu Júliovcom".
Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien oslovujeme Julka, Julinka.
Júlie, Juliány, ktoré oslavujú spolu meniny 22. mája, sú odmalička pôvabné. Mohli by sme ich pokladať za odmerané, kým ony sa boja pripútať k niekomu, alebo ukázať, že sú zraniteľné. Sú aj nadmieru vznešené a výrazne spoločenské. Keďže Júlie, Juliány majú pevnú vôľu, dokážu prekonať mnohé životné ťažkosti. Nemali by sa dať celkom pohltiť prácou, ani preháňať s opatrnosťou.
Sú pozoruhodne životaschopné. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastnými farbami Júlie a Juliány sú biela a zelená. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, ochranné kamene koral a opál.
