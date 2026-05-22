Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Magazín

Júlia a Juliána sú vznešené

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Keďže Júlie, Juliány majú pevnú vôľu, dokážu prekonať mnohé životné ťažkosti.

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Ženské meno Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom "vlasatá, mladá". Meno Juliána má latinský pôvod, s významom "patriaca rímskemu rodu Júliovcom".

Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien oslovujeme Julka, Julinka.

Júlie, Juliány, ktoré oslavujú spolu meniny 22. mája, sú odmalička pôvabné. Mohli by sme ich pokladať za odmerané, kým ony sa boja pripútať k niekomu, alebo ukázať, že sú zraniteľné. Sú aj nadmieru vznešené a výrazne spoločenské. Keďže Júlie, Juliány majú pevnú vôľu, dokážu prekonať mnohé životné ťažkosti. Nemali by sa dať celkom pohltiť prácou, ani preháňať s opatrnosťou.

Sú pozoruhodne životaschopné. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastnými farbami Júlie a Juliány sú biela a zelená. Ochranné rastliny myší chvost, fialka, ochranné kamene koral a opál.
.

Neprehliadnite

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere

SEZÓNA KLIEŠŤOV JE TU: Po dažďoch ich bude zrejme viac