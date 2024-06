Júnové premiéry v Cinema City sa vám dostanú do hlavy

Bratislava 10. júna (OTS) - Pokračovania sa dočká aj nostalgický film o statočnej kólii Lassie a fanúšikov romantických komédií poteší kanadský film Povaha lásky. Herec a filmový tvorca John Krasinski nám do kina prináša dve júnové premiéry – rodinný film Imaginárni priatelia a prequel hororu Tiché miesto: Prvý deň. Najmladší diváci môžu osláviť začiatok letných prázdnin na exkluzívnej predpremiére animovaného filmu Ja, zloduch 4 v posledný júnový týždeň.Júnové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX. Nezabudnuteľný zážitok zo sledovania filmu budete mať aj vo VIP sálach v Cinema City Eurovea. Pred filmom vás čaká vynikajúca večera z teplého aj studeného bufetu, neobmedzený popcorn, nachos, čapované nealko nápoje, káva, čaj aj zákusok. A potom sa už len pohodlne usadiť do kožených polohovateľných sedadiel a film sa môže začať. Ktorú júnovú premiéru si určite nenecháte ujsť?City Eurovea.Pamätáte si, ako vyzeral váš imaginárni kamarát z detstva? Ak nie, príďte si ho pripomenúť na premiéru rodinného filmu Imaginárni priatelia . Obyčajné násťročné dievča Bea (Cailey Fleming) má jedinečný “dar” – schopnosť vidieť imaginárnych priateľov ľudí vo svojom okolí a rozprávať sa s nimi. “Imaginárni priatelia nie sú len roztomilé postavičky vytvorené detskou fantáziou. Sú to časové kapsule, do ktorých sme si ako deti ukladali svoje nádeje, sny a plány. Všetci sa k nim môžeme vrátiť, aj keď si ako dospelí myslíme, že sú dávno stratené,” hovorí režisér John Krasinski. Fiktívnymi hrdinami jeho filmu sú imaginárni priatelia, ktorých kamaráti z detstva vyrástli a zabudli na nich. A je to práve Bea, ktorá sa vďaka svojej jedinečnej schopnosti vidieť ich všetkých rozhodne nájsť týmto “sirotám” nových priateľov. Pomáha jej trochu čudácky sused (Ryan Reynolds), ktorý má rovnaký dar. Improvizovaná zoznamka pre imaginárnych priateľov sa čoskoro zmení na dobrodružnú cestu do sveta plného bezhraničnej fantázie, kde sa môže stať čokoľvek. Rodinnú komédiu si od 30. mája môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City a navyše aj v našej all-inclusive VIP sále v Cinema City Eurovea.Na veľké plátna sa vracia aj nezabudnuteľná dvojica Will Smith a Martin Lawrence v pokračovaní kultovej krimi-komediálnej série Bad Boys. Ako detektívi Mike Lowry (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) sa snažia očistiť meno ich zosnulého kapitána. Dôkazy, že počas kariéry spolupracoval s drogovými kartelmi, sú nezvratné, no Mike a Marcus tomu odmietajú veriť a rozhodnú sa pátrať na vlastnú päsť, aby očistili jeho meno. Ocitajú sa tak na úteku ako pred vlastnými kolegami, tak pred nebezpečnými zločincami. Zážitok z novinky Bad Boys: Na život a na smrť si môžete „umocniť“ aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark a VIP sále v Cinema City Eurovea. Film štartuje v Cinema City od 6. júna.Ty ich nevidíš, ale oni vidia všetko. Mina (Dakota Fanning), 28-ročná umelkyňa, uviazne v rozľahlom, nedotknutom lese v západnom Írsku. Keď nájde úkryt, nevedomky sa dostane do pasce po boku troch cudzincov, ktorých každú noc prenasledujú tajomné tvory. Čo sú zač a aké majú plány s uväznenými cudzincami? To sa dozviete na premiére hororu Sliediči , ktorý do Cinema City prichádza už 13. júna.Mimoriadne obľúbený a úspešný animovaný film V hlave v roku 2015 dosiahol tržby cez 350 miliónov dolárov. Podobný úspech očakávajú štúdiá Disney a Pixar aj od pokračovania rozprávky. V hlave 2 sa vracia opäť do mysle tentokrát už čerstvej tínedžerky Riley, a to práve v čase, keď ústredie prechádza náhlou demoláciou, aby uvoľnilo miesto pre niečo úplne nečakané. Film V hlave 2 prináša Veľké zmeny – Nové Emócie! Radosť, Smútok, Hnev, Strach a Znechutenie, ktoré podľa všetkého dlho úspešne fungovali, no keď sa objaví Úzkosť, nie sú si isté, ako sa majú cítiť. Disneyovka V hlave 2 prichádza do kín Cinema City 13. júnaInteligentná romantická dráma s prvkami komédie Povaha lásky od quebeckej režisérky a herečky Monii Chokri prináša dojemný a vtipný príbeh, kde sa Platón a Schopenhauer stretávajú s červenou knižnicou. Sophie žije pohodlný, hoci trochu nudný život so svojim partnerom Xavierom. Kým nestretne Sylvaina, ani jej nenapadne, že v jej živote chýba vášeň. Pri náhodnom stretnutí profesorky filozofie a sympatického stavbára však nielen preskočí iskra, ale rovno vzplanie celý les. Sophie je čoskoro postavená pred rozhodnutie, či dať prednosť svojmu srdcu, alebo intelektu. Sophiina voľba tentoraz znamená: radšej zemitého sexi remeselníka so sklonmi k rasizmu, alebo salónneho intelektuála, od ktorého síce romantiku nemôže čakať, ale nemusí sa za neho hanbiť pred priateľmi? Ako sa rozhodne zistíte v Cinema City od 13. júna.Novinka Motorkári je plná hereckých hviezd, od Austina Butlera, Jodie Comerovú až po Toma Hardyho. Kathy (Jodie Comer) je tvrdohlavá dievčina, ktorá si nenechá do života hovoriť a je dosť slobodomyseľná aj na pomery Ameriky na prelome 60. a 70. rokov. Keď v bare, kam slušné dievčatá nechodia, narazí na mladého motorkára Bennyho (Austin Butler), ktorý má podobnú krvnú skupinu, okamžite to medzi nimi začne iskriť. Benny je členom motorkárskeho gangu “Vandali”, neformálnej skupiny milovníkov bezstarostnej jazdy, ktorú vedie majiteľ baru Johnny (Tom Hardy). Chuť po slobode je nákazlivá a Kathy jej čoskoro podľahne. Keďže je však bystré dievča, začne si všímať aj negatívne veci, ktoré sprevádzajú rast motorkárskeho gangu – čoraz násilnejšie bitky s konkurenciou, strety s políciou a nelegálne aktivity, ktoré organizácii zabezpečujú príjem a udržujú ju v chode. Keďže Kathy Bennyho miluje, nechce, aby skončil vo väzení alebo s guľkou v tele, snaží sa preňho nájsť cestu von z gangu. Otázkou je, či takáto cesta vôbec existuje, a ak áno, či sa ňou Benny vôbec chce vydať. Ako to celé dopadne uvidíme v Cinema City od 20. júna.Prvý film o oddanej kólii Lassie uzrel svetlo sveta v roku 1943. Po vyše 80 rokoch sa odvážny psík opäť vracia na plátna kín vo filme Lassie: Nové dobrodružstvá . Lassie sa vydáva na záchrannú misiu so svojím najlepším kamarátom Floriánom a ich novými priateľmi Kleou a Henrim. Tentoraz sú odvaha a dôvtip dlhosrstej kólie obzvlášť potrebné, treba totiž prísť na kĺb čudnému miznutiu niekoľkých čistokrvných psov a prekabátiť dvojicu obzvlášť prefíkaných zloduchov. Konečne prázdniny! Tento rok ich Florián odmieta stráviť bez svojej milovanej Lassie a urobí pre to čokoľvek. Aj keby to znamenalo vymeniť dovolenku s rodičmi na Kanárskych ostrovoch za leto na statku v Južnom Tirolsku s tetou Cosimou, jej zverencami, súrodencami Kleou a Henrim, a Jack Russell teriérkou Pippou. Keď sa Florián, Kleo a Henri dopočujú, že v okolí záhadne miznú psy, dosť ich to znepokojí a začnú sa o Lassie a Pippu báť. Krátko nato sa ich najčernejšie obavy vyplnia! Niekto sa totiž vláme do domu tety Cosimy a Pippu ukradne! A tak je okamžite rozhodnuté. Všetci traja kamaráti sa spoločne s Lassie vydávajú chytiť zlodeja a zachrániť nielen malú Jack Russell teriérku, ale aj všetky ďalšie unesené psy. Nové dobrodružstvo sa začína! A vy ho uvidíte v kinách Cinema City od 20. júna. Kúpou vstupenky zároveň pomôžete psíkom v núdzi s partnerom preUtulky.sk.Gundam SEED sa po 20 rokoch od posledného vydania vracia na strieborné plátno vo veľkom štýle s úplne novým príbehom. Franšíza, ktorá uchvátila celú generáciu fanúšikov anime, pokračuje! Príďte si do kina užiť nabité dobrodružstvo vo filme MOBILE SUIT GUNDAM SEED FREEDOM a ponorte sa späť do sveta Gundamu! Píše sa rok 75 kozmickej éry a boje s hnutím odporu podnecovaným Modrým kozmom stále pokračujú. V reakcii na to vzniká globálna mierová organizácia KOMPAS pod vedením Lacus, ktorá svojich členov na čele s Kirou vysiela zasahovať do lokálnych konfliktov. Nedávno ustanovený národ Nadácie potom prichádza s plánom, vďaka ktorému by Modrému kozmu mohli zasadiť rozhodujúcu ranu. Japonské anime sci-fi uvidíte v Cinema City od 22. júna.Pst! Nesmiete vydať ani hlásku, inak vás začujú a to je váš koniec. To je jediné pravidlo prežitia vo svete, ktorý ovládli mimozemské monštrá s ultra citlivým sluchom. Pochádzajú z pera Johna Krasinskeho, autora hororovej série Tiché miesto. Prequel Tiché miesto: Prvý deň úplne nové postavy. Sam (držiteľka Oscara Lupita Nyong’o) sa pôvodne vybrala do New Yorku na jednodňový výlet. Keďže niektorí ľudia majú ozajstnú smolu, vybrala si deň, keď prileteli. Mimozemšťania podobní obrovskému hmyzu okamžite začali dávať ľuďom najavo, že je len otázkou času, kedy prestanú byť pánmi tvorstva. Tí, ktorým sa podarilo prežiť prvú vlnu útokov, zistili, že jedinou ochranou pred votrelcami je zachovať úplné ticho. Z New Yorku sa stane obrovská pasca, z ktorej sa každý snaží čo najrýchlejšie a najtichšie uniknúť. V snahe ukryť sa, sa Sam spojí s Ericom (Joseph Quinn), cudzincom, na ktorého náhodne narazí a spoločne sa vydajú na cestu von z najhlučnejšieho miesta na zemi. Vo dvojici je to zdanlivo jednoduchšie, avšak hrozí, že vám unikne nejaké slovo, do niečoho narazíte, niečím zarachotíte… A oni čakajú. Horor Tiché miesto: Prvý deň má premiéru v Cinema City naplánovanú na 27. júna.Premiérami nabitý jún uzavrie exkluzívna predpremiéra animovaného rodinného filmu Ja, zloduch 4 . Čas sa nedá zastaviť a to platí aj pre zloducha Grua. Stal sa z neho starostlivý tatko a manžel. Namiesto toho, aby vymýšľal geniálne zlodušské plány, sa snaží votrieť do priazne svojho malého syna Grua juniora. Ten má oveľa radšej svoju mamku Lucy a svojho otca permanentne privádza do zúrivosti. Gru má však trochu hlbšie vrásky kvôli zloduchovi menom Maxime Le Mal, ktorý ho šikanoval na základnej škole. Ten práve utiekol z väzenia, kam sa dostal s Gruovou pomocou a zo všetkého najviac túži po pomste. A pretože Liga proti zloduchom to považuje za hrozbu najzlovestnejšieho druhu, zapíšu Grua s rodinou do programu na ochranu svedkov, čo znamená novú identitu a pokojný život na predmestí. Na zvýšenie ich ochrany päť dobrovoľníkov z radov Mimoňov absolvuje špeciálny program. Vybavia ich super-schopnosťami, aby mohli zasiahnuť v prípade ak sa Gruovo krytie odhalí. Predpremiéry začínajú v posledný júnový týždeň a oficiálna premiéra filmu Ja, zloduch 4 bude 4. júla. Novinku si môžete vychutnať aj vo formáte 4DX alebo v all-inclusive VIP sále v Cinema City Eurovea.