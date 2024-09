K. Ilievsky prináša na debute pohľad klasického interpreta na džez

Bratislava 10. septembra (TASR) - Pohľad klasického interpreta na džezovú hudbu prináša debutový album klaviristu, skladateľa a dirigenta Konstantina Ilievského. Kolekcia siedmich džezových skladieb pod názvom 7 Days of Life vyšla v utorok vo vydavateľstve Hlava XXII. Informuje o tom spoločnosť Music Press Production.



Ilievsky, ktorý pochádza zo známej bulharskej hudobníckej rodiny, v siedmich kompozíciách na debutovej nahrávke spojil vážnu hudbu s balkánskymi rytmami a džezovou improvizáciou. "Minimalistická štruktúra zvýrazňuje tradičné témy s jedinečnou virtuozitou a rytmickou komplexnosťou, čo má za následok silný emocionálny vplyv," približuje spoločnosť nahrávku s tým, že každá skladba je inšpirovaná rozličnými hudobnými tradíciami, odráža významné životné skúsenosti, ktoré podnietili skladateľovu kreativitu.



Skladateľ a klavirista, ktorý od roku 2020 pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu na poste dirigenta, tvoril albumový debut z pozície interpreta a skladateľa vážnej hudby. Album pre Ilievského predstavoval podľa jeho vlastných slov úplne novú skúsenosť. "Dielo ktoré vzniklo, bolo pre mňa autorskou výzvou, keďže nie som džezmen. K džezu prechovávam lásku a obdiv a snažil som sa komponovať cez svoj hudobný jazyk klasického skladateľa," vysvetľuje s tým, že cieľom bolo vytvoriť súvislú sedemdielnu kompozíciu, ktorá je detailne zapísaná do nôt, ale má džezový charakter aj vďaka obsadeniu nástrojov. "Džezovému charakteru pridali, samozrejme, samotní interpreti, ktorých som konfrontoval so súčasnou kompozičnou praxou. Interpretom som tak čo najvernejšie predostrel svoju predstavu cez náročnú notovú partitúru," dodal autor všetkých skladieb a hráč na klavír.



Jeho predstavu zhmotnila a na albume účinkuje formácia v zložení Milo Suchomel (soprán saxofón), Nikolaj Nikitin (tenor saxofón), Peter Dobai (soprán saxofón), Robert Balzar (kontrabas, basgitara), Matej Štubniak (kontrabas), Kiril Stoyanov (bicie nástroje), Adam Hudec (elektronický klavír).