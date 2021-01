K. Knechtová: Nový album Svety je pre mňa Top

Bratislava 22. januára (TASR) - Známa slovenská speváčka a skladateľka Katarína Knechtová vydala v závere októbra minulého roka nový štúdiový album s názvom Svety. Novinka ponúka desať skladieb a jeden bonus vrátane hitov Fea, V modlitbách či duet Takí sme s Adamom Ďuricom. Po účinkovaní so skupinou Peha sa Katarína v auguste 2008 vydala na sólovú dráhu, už v decembri 2018 vydala debutový sólový album Zodiak. Sólová cesta speváčky má už viac ako tucet rokov, ktorú prezentuje päť vydaných albumov.



„Zodiak bol pre mňa naozaj odrazový mostík sólovej kariéry. Nemala som žiadnu predstavu, v podstate som bola vystrašená, ako budem ďalej fungovať. V tom období bolo pre mňa všetko nové, začínala som v inom štúdiu, s cudzími, dokonca zahraničnými muzikantmi a prvýkrát v živote s producentom zo zahraničia. Beriem to ako štartovací album, ktorý ma utvrdil v tom, že som na dobrej ceste a mala by som v tom pokračovať. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Keď si ho porovnávam s novým albumom Svety, na muzikantskej dráhe vnímam obrovský kus cesty, ktorý som prešla. Teraz pristupujem k štúdiovej práci s oveľa väčšou ľahkosťou, a vždy sa na to veľmi teším. Viem presne čo chcem, s akými ľuďmi robím, v akom časovom období. V tomto je to veľká sloboda a hlavne hudobné sebavedomie. Svety sú pre mňa taká topka,“ povedala speváčka pre TASR.



Napriek dnešnej pandemickej situácii speváčka verí, že rok 2020 sa nebude opakovať. „Rok 2020 bol zvláštny rok, keď začal, bol náročný na psychiku aj fyzičku. Fyzicky som sa držala veľmi dobre, hneď v úvode roka som vystúpila na Gerlach, potom to už všetko išlo dole vodou. Začali sme byť zatvorení, prišli rôzne obmedzenia. Chvíľu som si to užívala, aj som bola rada, že mám prázdniny. Potom prišla štúdiová práca, aspoň malá dovolenka. Nasledovalo obdobie temna, nevedeli sme, ako dlho to bude trvať, aj mierna frustrácia z toho, že nemôžeme pracovať. Až do momentu, ktorý je teraz, že dúfame v nejaký zázrak, že sa k nám vakcína dostane čo najskôr, aby sme mohli normálne fungovať,“ dodala Knechtová pre TASR.