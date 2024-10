K. Koščová a D. Špiner rozosmiali aj rozplakali krajanov v Bruseli

Brusel 16. októbra (TASR) - Slovenská speváčka Katarína Koščová, sprevádzaná klaviristom Danom Špinerom, sa v rámci svojho turné nazvanom "miniaTOUR", zastavila v utorok večer aj v Bruseli. Jej vystúpenie vo vypredanej sále pod kostolom Église du Sacre-Cour, ktoré umožnila Slovenská katolícka misia, si prišlo pozrieť vyše 120 divákov, informuje bruselský spravodajca TASR.



Koščová zavítala do Bruselu po tom, ako v predošlých dňoch spievala už krajanskej komunite v Brne, Prahe, Mníchove a Paríži. V nasledujúcich dňoch ju ešte čakajú koncerty v Utrechte, Luxemburgu a Berlíne. Ako povedala, v Bruseli už pred siedmymi rokmi raz vystupovala, s českou kapelou Neřež, teraz tam však prišla prvýkrát s vlastným projektom a pesničkami.



"Medzi koncertmi v Mníchove a Luxemburgu sme mali týždeň voľna, tak som napísala status na sociálnych sieťach, že ľudia, ak na nás máte chuť a žijete v západnej Európe, tak radi prídeme aj ku Vám do obývačky. A ozvalo sa nám veľmi veľa ľudí, ktorí sa navzájom poprepájali. Ozvali sa nám zo Slovenskej katolíckej misie a veľmi promptne vyriešili situáciu. Podobne sa nám ozvali aj z parížskej disidentskej kaviarne a rovnako promptne zareagovali aj krajania z Utrechtu," opísala situáciu.



Vystúpenie, ktoré v Bruseli predviedla, naznačilo, že so Špinerom sú dobre zohraná dvojica a to, čo nevypovedia jej vlastné zhudobnené verše, doznie v tónoch klavíra a vo vtipných replikách pri komunikácii s publikom, v ktorých zase exceloval najmä Špiner.



Klavirista pripomenul, že spolu už majú na konte vyše 1600 koncertov, čo vysvetľuje ich zohratosť.



Aj Slováci z Bruselu sa pred podujatím mohli dočítať, že na koncertoch Katky a Dana sa smeje i plače a divák sa stáva súčasťou ich priateľstva, lyrického prežívania a spoločného humoru. Presne to platilo aj v utorok večer, bol to koncert, keď sa po piesňach silne tlieskalo, ale držala sa aj minúta ticha, po "básňopiesni" o vojne a zbytočnom ľudskom utrpení.







"Nevedela som, čo mám čakať a bolo to krásne prijatie. Od prvej sekundy to fungovalo, že sme sa všetci prepojili, bola výborná nálada, smiali sme sa spolu a aj plakali. Nechcem byť nejaká ezoterická, ale mám pocit, že sme sa navzájom precítili a padlo nám dobre byť spolu navzájom," povedala speváčka.



Zdôraznila pritom, že dobrý pocit z utorňajšieho vystúpenia sa možno na budúci rok premietne do ďalšieho, tentoraz vianočného koncertu, ktorý už tradične v Bruseli organizuje Slovenská katolícka misia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)