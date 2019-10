K. Koščová a D. Špiner vydávajú nový album Hranica dažďa

Bratislava 22. októbra (TASR) - Speváčka a skladateľka Katarína Koščová vydáva po piatich rokoch nový album s názvom Hranica dažďa. Novinkový album na etikete Slnko Records ponúka 13 piesní, sú nimi Hranica dažďa, Pred potopou, Čo zostane, Tanči, Ako mi je, Hra, Súkromná hodina smútku, Milý môj, Soľná jaskyňa, Náš príbeh, Málo, Rozfúkané a Zůstalo ticho. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Klavír, sláčiky, akordeón, gitara, klarinet a charizmatický hlas, také je nástrojové obsadenie novinky hudobníčky, ktoré je výsledkom autorskej spolupráce s klaviristom Danielom Špinerom.



Je to 15 rokov, odkedy bola Koščová v historicky prvej slovenskej Superstar. Jej tvorba sa odvtedy zmenila na nepoznanie. Prešovská speváčka prešla od stredného prúdu k intímnemu pesničkárstvu s nádychom šansónu, folku či džezu. Spolupracovala s Vojtěchom Dykom, Michalom Horáčkom, Martinom Husovským aj Geišbergovcami. V prvom rade však našla vlastný autentický zvuk a niekoľkoročným neúnavným koncertovaním si vybudovala verné publikum.







„Potrebovala som si nájsť svoju cestu a celé to chvíľu trvalo. Vedela som síce, čo nechcem, ale nevedela som úplne presne, čo chcem. Dostala som sa do takého štádia, keď som si povedala, že buď to úplne celé zmením, prekopem a urobím podľa seba, alebo sa hudbe nebudem venovať vôbec,“ spomína na ťažšie, ale už zažehnané obdobia speváčka.



Jednou z kľúčových osobností sa pre ňu stal klavirista Špiner, s ktorým speváčka spolupracuje dodnes. Práve najnovší album Hranica dažďa predstavuje doteraz ich najvýraznejšiu autorskú synergiu.



„Dano vie výborne odhadnúť, čo od hudby chcem, a vie to pretaviť do reálnych tónov. Lebo ja sa necítim ako muzikant. Vymyslím si melodickú linku, mám nejakú predstavu, ako by to asi malo vyzerať, a potom mu poviem, Dano toto urobme asi takto. On potom z môjho nehudobného bľabotania vždy dokáže spraviť to, čo si predstavujem,“ komentuje Koščová novú tvorbu.



To, ako si Koščová a Špiner sedia po muzikantskej aj ľudskej stránke, je na aktuálnom albume cítiť. Hranica dažďa pokračuje v už overenej kombinácii – charakteristická farba hlasu sa prepája s klavírnym podkladom, ktorý vytvára ideálny soundtrack k jesennej melanchólii. Ďalšie zvukové stopy, sláky, akordeón, gitary aj klarinet sú namiešané citlivo a prím hrajú skôr komornejšie, downtempové kompozície. Minimálne v dvoch skladbách sa však vyskytnú aj trojštvrťové výzvy do tanca.



Na pripravovaných koncertoch sa predstaví kompletná zostava deviatich hudobníkov, ktorá sa podieľala aj na nahrávaní albumu. Prvý z nich je naplánovaný na 11. novembra v domovskom Prešove v kine Scala.