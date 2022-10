K. Žbirková: Tribute koncerty sú veľmi náročné na organizáciu

Bratislava 10. októbra (TASR) - Už o týždeň, 17. októbra sa v Bratislave uskutoční koncert Tribute to Miro Žbirka 70, spomienkový koncert na počesť nedožitých 70. narodenín slovenskej hudobnej legendy. V deň Žbirkových narodenín, 21. októbra sa koncert uskutoční v Prahe.



Koncert aj nový album Posledné veci ešte začal pripravovať Meky, dokončiť sa mu ich už nepodarilo. Album dokončil syn David Žbirka, koncerty pripravuje manželka Katka. Ešte pred odchodom do hudobného neba pripravil spevák pre manželku viacero úloh.



"Zatiaľ sme urobili prvý bod, vyšiel album. Druhým je ďalší singel Náhodou s textom Jožka Urbana. Bude k nemu animovaný klip. Tretím je veľmi veľká úloha - koncerty, ktoré Meky plánoval k narodeninám. My sme z toho urobili Tribute koncerty k nedožitým sedemdesiatinám. Tribute koncerty sú pre mňa veľmi náročné, pretože som zachovala Mekyho pôvodný playlist, ktorý na narodeninové koncerty plánoval. Oslovila som Mekyho kamarátov a spolupracovníkov, aby ten playlist zaspievali. Určite by som bola rada, keby sa ľudia prišli s týmto Mekyho playlistom rozlúčiť. Je toho dosť a je to veľmi náročné na organizáciu," povedala pre TASR Žbirková.



"Meky mal naplánovaných veľa vecí, napríklad vydať živý koncert, ktorý sme natočili, reedíciu albumov na vinyle. Je toho ešte tak na dva roky. Navyše som dostala veľa ponúk od iných interpretov, chceli by, aby som im pomohla. Na to teraz nemám kapacitu, ale nevzdávam sa ničoho," dodala k ďalším úlohám, ktoré Meky manželke zanechal.



Album Posledné veci, ktorého pesničky stihol slovenský Paul McCartney nahrať, uviedla v Prahe 18. mája do života na CD Katka Knechtová. Dokončil ho syn David Žbirka, aj prvým singlom z albumu bola pieseň Nejsi sám, ktorú nahrali otec a syn Žbirkovci. Druhým singlom je pieseň Náhodou. Album vyšiel 23. septembra aj vo vinylovej verzii. Na Tribute koncertoch sa predstaví skoro tridsiatka interpretov, medzi nimi David Koller, Peter Nagy, Katka Knechtová, Bára Basiková, Marta Jandová, Lenka Filipová, Lenny, Adam Ďurica, Lukáš Adamec, hosťom bratislavského koncertu bude aj Marika Gombitová.