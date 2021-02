Kaiserka nám chutí takmer tri storočia. Teraz ju kúpite ešte lacnejšie

7 FAKTOV O KAISERKE, KTORÉ STE MOŽNO NEVEDELI

Bratislava 18. februára (OTS) - Dnes je neoddeliteľnou súčasťou mnohých rodinných výletov a obľúbených jedál, no najväčšiu slávu jej pred vyše 50-timi rokmi zabezpečila filmová spolupráca s vlčiakom.Na Slovensku hádam neexistuje človek, ktorý by nikdy neochutnal čerstvú žemľu, známu pod označením kaiserka. Svedčia o tom aj približne 4 milióny kusov predaných mesačne v predajniach Kaufland. Pre svojich zákazníkov ich niekoľkokrát za deň pripravuje viac ako 200 zamestnancov Kauflandu, vďaka čomu sú stále čerstvé a chrumkavé, ako sa na cisárske žemle patrí. Aby ste si obľúbené kaiserky užili ešte viac, od 18. februára 2021 ich v Kauflande kúpite za dlhodobo výhodnú cenu. Viac informácií nájdete v letáku a na webe . Aby vám už žiadne produkty za výhodné ceny neušli, nezabudnite si aktivovať vašu Kaufland Card.Príbeh tohto pekárenského výrobku sa začal písať v polovici 18. storočia v Rakúsko-Uhorsku. Dôkazom je obraz maliara Martina van Meytensa z roku 1760, na ktorom je vyobrazená hostina vládkyne Márie Terézie, na ktorej kaiserka samozrejme nemohla chýbať. Samotný názov pochádza z nemeckého slova Kaiser, teda cisár.Pôvodné označenie Kaisersemmel doslova znamená cisárske žemle, keďže ich tvar päťcípej hviezdy verne kopíruje tvar koruny. Nečudo, že zo začiatku patrili predovšetkým na tanier vysokej šľachty. Dnes je kaiserka mimoriadne obľúbená u Slovákov, Čechov a Rakúšanov, no predáva sa tiež v Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku alebo Srbsku.František Josef I. bol považovaný za jej najväčšieho fanúšika. Láskavý príbeh o tomto panovníkovi pochádza z memoárov jeho posledného komorníka, Eugena Ketterla. Jeho úlohou bolo okrem iného zabezpečovať raňajky pre viedenský dvor, vrátane cisára. Jedného dňa sa však skúsenému pekárovi žemľa nepodarila, čo ho stálo stratu zamestnania. František Jozef však bol k svojim podriadeným mimoriadne láskavý. Po krátkom čase bol pekár späť a piekol jeho obľúbené kaiserky aj naďalej.Obľúbený rakúsky seriál Komisár Rex prvýkrát odvysielali pred vyše päťdesiatimi rokmi a veľmi rýchlo si získal srdcia miliónov fanúšikov. Mohol zato najmä hlavný hrdina, ktorým bol štvornohý policajný pes Rex. Popri jeho ľudských hereckých kolegoch hrala najmä zo začiatku významnú úlohu aj obložená salámová žemľa, o ktorej sa v seriáli viedlo mnoho dialógov. Stala sa tiež predmetom zábavy, keď ju šikovný psík neustále kradol svojim pánom. Z nakrúcania dokonca unikla pikoška, že aby ju mohol dokonale chytiť, museli ju rekvizitári zašívať niťou.U nás sa tento seriál stretol s takou obrovskou popularitou, že jedna z televízií priniesla v roku 2017 jej slovenskú adaptáciu. Hoci sa dej odohrával v Bratislave, hlavná osnova seriálu sa držala rakúskej predlohy, a to vrátane večného „kaiserkového“ boja medzi ufrflaným vedľajším vyšetrovateľom a labužníkom Rexom.História hamburgeru údajne siaha až do 13.storočia, kedy mongolskí bojovníci nosili mäsovú placku z jahňaciny pod sedlom koňa. Počas dlhých ciest sa mäso pod váhou jazdca naklepalo, a tým sa pripravilo na konzumáciu. Tento recept putoval do Ruska, kde ho doplnili o koreniny a vajce a neskôr sa objavil v nemeckom meste Hamburg. Vďaka nemeckým prisťahovalcom sa plátok zomletého steaku ocitol až v ďalekej Amerike. V krajine neobmedzených možností sa spočiatku predával ako rezeň, no tú pravú slávu mäso získalo v spojení so žemľou. Tá je dodnes považovaná za skutočný dôvod, prečo si hamburger podmanil svet.Odopierate si klasickú bielu žemľu v obave o štíhlu líniu? Nerobte to – keď si porovnáte biele pečivo s jeho celozrnnou verziou, zistíte, že ich kalorická hodnota je úplne totožná. Energia Kaiserky cereálnej je 660 Kj pri objeme 60 g, pričom Kaiserka natural sa môže popýšiť rovnakým číslom. Podobný je dokonca aj obsah sacharidov. Jediný rozdiel predstavuje nižšie množstvo vlákniny, čo však bez problémov doplníte pridaním zeleniny alebo ovocia. A čo z toho vyplýva? Ak to nepreženiete s množstvom, toto chutné chrumkavé pečivo vašej štíhlej línii rozhodne neublíži.Určite nie je náhoda, že kaiserka sa presne zmestí do ľudskej dlane. Nech ju naplníte čímkoľvek, bude vaším spojencom počas výletov do prírody, školského dňa či dlhých hodín v práci. Ak vás zastihne nečakaná návšteva, môžete sa spoľahnúť, že si pochutí každý. Najlepšia je vždy čerstvá, preto ju pekári pripravujú každé ráno pre všetkých, ktorí si radi zabehnú do obchodu pre teplé pečivo.Perfektne sa hodí k mäsu, aj preto sa táto cisárska žemľa stala neoddeliteľnou súčasťou hotdogov, hamburgerov či kebabov. Ak ju spojíte s džemom alebo lieskovcovým krémom, ulahodíte najmä maškrtným jazýčkom tých najmenších. Chuť klasickej bielej kaiserky mimoriadne podčiarkuje kombinácia so syrom a vínom, preto ju nájdete na mnohých degustáciách, grilovačkách a záhradných párty.