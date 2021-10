Auto dosiahlo nadzvukovú rýchlosť, narodil sa Roger Moore

Bratislava 14. októbra (TASR) – Viete čo spája Chucka Yeagera, Andyho Greena a Felixa Baumgartnera? Všetci traja prekonali rýchlosť zvuku, ale každý iným spôsobom.



Americký vojenský pilot Chuck Yeager ako prvý v roku 1947 na lietadle Bell X-1.



Britský vojenský pilot a automobilový pretekár Andy Green si 14. októbra 1997 sadol do auta Thrust-SCC a ako prvý v kokpite automobilu dosiahol nadzvukovú rýchlosť.



Rakúšanovi Felixovi Baumgartnerovi sa to poradilo v roku 2012 počas zoskoku s padákom zo stratosféry, z výšky takmer 39.000 metrov, čím sa stal prvým človekom, ktorý prekonal rýchlosť zvuku voľným pádom.



Písal sa 14. október 1968, keď televízni diváci v USA sledovali prvý priamy prenos kozmickej lode Apollo 7. Americkí kozmonauti sa stali aktérmi vôbec prvého televízneho vstupu z vesmíru.



Kto je najlepší filmový predstaviteľ agenta 007, to je veľká téma fanúšikov Jamesa Bonda. Pre viacerých, hlavne tých, ktorí majú zmysel pre anglický humor, je najlepším ROGER GEORGE MOORE, od narodenia ktorého dnes uplynie 94 rokov.



Prvým slovenským zvukovým filmom bola snímka Zem spieva, ktorú však nenakrútil Slovák, ale Čech KAREL PLICKA. Jedinečnosť Slovenska zachytil nielen na filmový pás, ale aj na fotografiách. Od jeho narodenia dnes uplynie 127 rokov.



Presne v ten istý deň sa narodil aj legendárny americký básnik EDWARD ESTLIN CUMMINGS, ktorého v skladbe Dni ako komíny spomína aj bratislavská skupina Živé kvety.



V minulom storočí rozdával radosť futbalovým fanúšikom dlhoročný kanonier bratislavského Slovana EMIL PAŽICKÝ, ktorý „belasým" dopomohol k trom titulom majstra v najvyššej federálnej lige. Narodil sa 14. októbra 1927.



Legendou a nositeľom šľachtického titulu „sir" je britský spevák CLIFF RICHARD. Dnes oslávi 81 rokov.



Gratulácie k 82. narodeninám prijíma aj svetoznámy americký módny návrhár RALPH LAUREN.



To, čo sa nepodarilo slovenskej futbalovej reprezentácii dosiahnuť tento rok, dokázali „Slovenskí sokoli" pod vedením Vladimíra Weissa st. Pred 12 rokmi vďaka výhre 1:0 nad Poľskom si vybojovali priamy postup na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike.



Dnes má meniny Boris. Toto meno má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená „malý".



Od roku 1971 pripomína Svetový deň normalizácie vznik Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu – ISO. Založili ju 14. októbra 1946 a jej úlohou je koordinovať technické normy v jednotlivých štátoch.